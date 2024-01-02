Х-101, яка не долетіла до України, вбила і поранила десятки росіян: в Мережі дізналися деталі

У селі Петропавлівка Воронезької області впала російська крилата ракета.

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У Воронезькій області ракета РФ вибухнула в населеному пункті / скріншот

Стали відомі подробиці падіння в Воронезькій області ракети, яку російські окупанти запускали по Україні.

В результаті інциденту загинули 11 осіб, серед яких троє дітей, а 21 людина постраждала, йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Кремлевская табакерка".

Уточнюється, що за попередніми даними, в селі Петропавлівка Воронезької області, впала ракета Х-101 поліпшеної модифікації, яка не долетіла до України.

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"За нашою інформацією, в результаті падіння ракети в селі Петропавлівка Воронезької області загинули 11 осіб, з них троє дітей. 21 людина постраждала. За попередніми даними, впала ракета Х-101 поліпшеної модифікації, яка не долетіла до України. Тип ракети ще уточнюється", - сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що більшість ракет "Кинджал", які РФ запускала по Україні, були збиті українськими системами ППО.

Вибухи у Воронезькій області

Раніше повідомлялося, що в селі Петропавлівка Воронезької області впала випущена ворогом ракета.

Надалі падіння снаряда пошкоджено безліч будинків, також деякі з них повністю зруйновані і згоріли. На вулиці видніється обгоріла дорога і те, що залишилося від будинків. Росіяни в подиві спостерігають за ліквідацією пожеж.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакувала Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами "Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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