"Не було вибору": Шойгу вибухнув новими фантазіями щодо причин війни

Шойгу вибухнув новими фантазіями щодо причин війни/ Reuters

Російський міністр оборони Сергій Шойгу знову пофантазував на тему того, чому ж Росія напала на Україну. Цього разу у його хворій уяві народилося виправдання, нібито в РФ "не було вибору".

Шойгу почав розповідати, нібито Путін прийняв рішення про проведення так званої "спеціальної військової операції", бо існували "неприйнятні загрози безпеці Росії", які створила для них Україна. Такі слова міністра країни-агресорки РФ, які він сказав на пленарному засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу, процитували російські пропагандистські ЗМІ.

Російський міністр оборони почав розповідати про якісь "кричущі злочини", які нібито вчиняла українська влада проти жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області.

"Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії", – поділився своїми фантазіями Шойгу.

Таким чином він спробував виправдатися, нібито "у Росії не було вибору", і їй начебто "довелося напасти".

Нагадаємо, вранці в суботу, 20 серпня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. Над російським військовим аеродромом в Бахчисараї підіймається дим. У небо над Севастополем підняли вертоліт.

Раніше експерт Олег Соскін зазначав, що питання повернення окупованої частини півдня України і Криму вирішуватиметься найближчим часом. Але зараз Україні потрібно відштовхуватися від Херсона і звільняти спочатку це місто, а потім уже рухатися далі.

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