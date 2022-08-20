В окупованому Бахчисараї пролунали вибухи

Telegram-канали опублікували фото нібито диму над військовим аеродромом в Бахчисараї / Фото Telegram

Вранці в суботу, 20 серпня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. Над російським військовим аеродромом в Бахчисараї підіймається дим. У небо над Севастополем підняли вертоліт.

Місцеві Telegram-канали спочатку писали про два вибухи в Бахчисараї. Нібито був збитий безпілотник.

Пізніше з'явилися повідомлення про те, що вибухів було три. Над військовим аеродромом окупантів почав підніматися дим.

"Після вибуху в Севастополі в небі помічений армійський вертоліт, задіяний в патрулюванні над містом", – пишуть кримські пабліки.

Ще два вертольоти помітили в районі Нахімовського училища.

Пізніше стало відомо, що фото диму нібито над аеродромом у Бахчисараї – це фейк. Насправді це кадри після вибухів у Новофедорівці. Цікаво, що першими інформацію про вибухи повідомили у кримських пабликах.

Як повідомляв Главред, вранці 20 серпня в тимчасово окупованому Росією Севастополі прогриміли нові вибухи. Представники окупантів РФ заявили про те, що було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Окупанти визнали, що їм не вдалося збити безпілотник, який атакував штаб ЧФ Росії в Севастополі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак виклав повідомлення в месенджері після інформації про новий вибуху в окупованому РФ Севастополі. Він опублікував фото з вогневою роботою Збройних сил України.

"Ранок добрий, коли він український", - прокоментував фото Єрмак.

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