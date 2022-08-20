"Питання Криму вирішиться скоро": експерт пояснив, як Україна звільнятиме півострів

Експерт пояснив, як Україна звільнятиме окупований Крим/ УНІАН, Главред

Питання повернення окупованої частини півдня України і Криму вирішуватиметься найближчим часом. Але зараз Україні потрібно відштовхуватися від Херсона і звільняти спочатку це місто, а потім уже рухатися далі.

Про це розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін в інтерв’ю Главреду. Також експерт пояснив, як російський диктатор Володимир Путін може відреагувати на спроби звільнення або вдале звільнення від окупантів півдня нашої держави.

"Існує два варіанти. Один полягає в тому, що Путін посилює ескалацію і погрожує завдати тактичних ядерних ударів по центрах ухвалення рішень у Києві, Львові, Дніпрі та Харкові гіперзвуковими ракетами – Кинджалами, якщо Україна рушить на Крим", – зазначає експерт.

Другий варіант передбачає, що Путін "з доброї волі" відведе російські війська з півдня України до Криму на межі станом до 24 лютого. Тоді лишиться лугансько-донецький фронт, де питання продовжить вирішуватися воєнним шляхом. Після цього сторони можуть сісти за стіл переговорів.

"Хоча є і третій варіант, який передбачає, що після нанесення ядерних ударів Путіним починається загальна війна", – припускає Олег Соскін.

Він зазначив, що питання звільнення окупованого півдня України і Криму вирішуватиметься уже найближчим часом. Адже Україна не може "зайти в зиму" з окупованим півднем.

"Тому, в будь-якому випадку, там буде найпотужніший бій. На правому березі буде "мішок", де російські війська будуть просто знищувати. Тобто так чи інакше правий берег повинен бути звільнений. А далі – це питання", – зазначає експерт.

Нагадаємо, вранці в суботу, 20 серпня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. Над російським військовим аеродромом в Бахчисараї підіймається дим. У небо над Севастополем підняли вертоліт.

Раніше у Зеленського зробили заяву після нових вибухів у Криму. Глава Офісу президента Андрій Єрмак виклав повідомлення в месенджері після інформації про новий вибух в окупованому РФ Севастополі, який стався 19 серпня.

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