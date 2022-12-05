Путіна треба притягнути до відповідальності за військові злочини в Україні - Макрон

Потрібно зібрати всі докази військових злочинів Росії в Україні - Макрон / Reuters

Керівника держави-окупанта Росії Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини в Україні. Ракетні удари по цивільній інфраструктурі - це теж військовий злочин. Потрібно збирати докази і запускати юридичні процеси. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

В інтерв'ю CBS News він сказав про те, що Путін повинен понести відповідальність за військові злочини проти України. У тому числі і за ракетні удари по цивільній інфраструктурі.

"Це - військовий злочин", - зазначив Макрон.

На питання журналіста про те, чи повинен конкретно Путін відповісти за військові злочини, Макрон дав ствердну відповідь.

"Ми повинні зібрати всі докази військових злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських і експертів... Ми повинні запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь - так", - вважає президент Франції.

Макрон закликає говорити з Путіним

Глава французької держави вважає, що продовжує говорити з Путіним і вважає за необхідне збереження діалогу.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії і прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера", - говорить Макрон.

Також він додав, що Заходу слід продовжувати підтримувати Україну. Ставка Путіна на втому світу від війни і санкцій проти Росії не повинна спрацювати.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію і продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність і інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - додав президент Франції.

Крім того, політик переконаний – завершити війну Росії проти України можна тільки шляхом перемовин.

"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - це перемовини", - підкреслив Еммануель Макрон.

Макрон закликав надати "гарантії безпеки" Росії

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що РФ, мовляв, повинна отримати свої "гарантії" в рамках майбутньої концепції європейської безпеки. На думку Макрона, "гарантії" Москві повинні бути надані, коли вона повернеться до перемовин.

Однак він також зазначив, що рішення про діалог України і Росії повинен приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити перемовини з РФ), - підкреслив Макрон.

Секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував заклики Макрона про "гарантії безпеки" для Росії. Він різко підкреслив, що "час підкилимної дипломатії вже минув". Як вважає Данілов, це Росія повинна надати гарантії безпеки світу і Європі. Для цього країну-агресора потрібно позбавити ядерного та інших озброєнь.

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