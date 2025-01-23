Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні

Контакти з новою адміністрацією США ще не почалися, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

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У МЗС розповіли, чи обговорюють з адміністрацією Трампа зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, УНІАН

Ключове із заяви Тихого:

Контакти між Україною та США ще не розпочалися

З адміністрацією Трампа не обговорювалося питання зниження мобілізаційного віку

Україна потребує більшої кількості зброї

Питання зниження мобілізаційного віку не обговорювалося з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Контакти між Україною та США після інавгурації президента ще не розпочалися. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - заявив він. відео дня

Тихий також підкреслив, що Україна має потребу у більшій кількості оборонних спроможностей, оскільки існує дефіцит озброєння для військових підрозділів.

"У нас є війська і люди, які не озброєні. У нас потреба у зброї не покриває кількість підрозділів та бригад. Тому вважаємо, що пріоритет - надання спроможностей і певних типів спроможностей", - наголосив речник МЗС.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Зниження мобілізаційного віку - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді наразі відсутні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, заявив народний депутат Федір Веніславський. Він уточнив, що серед осіб до 25 років мобілізують лише для тих, хто проходив військову кафедру або строкову службу, решта може бути мобілізована тільки добровільно.

Також речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих військових, якщо Україна знизить мобілізаційний вік.

Крім цього, мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах в Україні неможливо, заявив нардеп Олексій Гончаренко. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а для молоді віком 18-25 років можливе лише добровільне підписання контракту.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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