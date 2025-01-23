Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні

Руслана Заклінська
23 січня 2025, 20:47
89
Контакти з новою адміністрацією США ще не почалися, заявив речник МЗС Георгій Тихий.
Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні
У МЗС розповіли, чи обговорюють з адміністрацією Трампа зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, УНІАН

Ключове із заяви Тихого:

  • Контакти між Україною та США ще не розпочалися
  • З адміністрацією Трампа не обговорювалося питання зниження мобілізаційного віку
  • Україна потребує більшої кількості зброї

Питання зниження мобілізаційного віку не обговорювалося з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Контакти між Україною та США після інавгурації президента ще не розпочалися. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

"Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити", - заявив він.

відео дня

Тихий також підкреслив, що Україна має потребу у більшій кількості оборонних спроможностей, оскільки існує дефіцит озброєння для військових підрозділів.

"У нас є війська і люди, які не озброєні. У нас потреба у зброї не покриває кількість підрозділів та бригад. Тому вважаємо, що пріоритет - надання спроможностей і певних типів спроможностей", - наголосив речник МЗС.

Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Зниження мобілізаційного віку - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді наразі відсутні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, заявив народний депутат Федір Веніславський. Він уточнив, що серед осіб до 25 років мобілізують лише для тих, хто проходив військову кафедру або строкову службу, решта може бути мобілізована тільки добровільно.

Також речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих військових, якщо Україна знизить мобілізаційний вік.

Крім цього, мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах в Україні неможливо, заявив нардеп Олексій Гончаренко. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а для молоді віком 18-25 років можливе лише добровільне підписання контракту.

Читайте також:

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    мобілізація війна в Україні МЗС України мобілізація в армію новини України
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    США створюють для ЗСУ потужну ракето-бомбу: в ЗМІ розповіли про секретну розробку

    США створюють для ЗСУ потужну ракето-бомбу: в ЗМІ розповіли про секретну розробку

    21:48Україна
    "Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

    "Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

    20:40Україна
    Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

    Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

    19:30Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - щасливі часи, Рибам - великий прибуток

    Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - щасливі часи, Рибам - великий прибуток

    "Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

    "Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ведмедя

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ведмедя

    Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря - названо дату

    Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря - названо дату

    Останні новини

    21:48

    США створюють для ЗСУ ракето-бомбу ERAM: в ЗМІ розповіли про секретну розробку

    21:13

    Буде свіжим до трьох місяців: що потрібно додати до молока в холодильнику

    21:09

    Алла Пугачова остаточно зреклася російських родичів - деталі

    21:07

    Обстріли посилилися: на Куп'янщині розширили зону примусової евакуації

    21:06

    "Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

    У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – ЖдановУ 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов
    20:47

    Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні

    20:40

    "Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

    20:26

    Коронна страва вразить просто наповал: як легко зробити в'ялене м'ясо вдома

    20:08

    Росія, позбавлена доходів із продажу нафти, перестане воювати - Клочок

    Реклама
    19:30

    Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

    19:15

    "Наші зусилля вже почалися": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

    19:10

    Угоди Трампа з Путіним не буде?Погляд

    19:07

    Секрет розкрито: для чого в склад шампуню додають кухонну сіль - діє миттєвоВідео

    18:57

    Сирський дав пораду українським чоловікам: "Не треба боятися, а йти і перемагати"

    18:47

    Без макіяжу, але зі стильним образом: Кейт показалася після хіміотерапіїФото

    18:39

    День Соборності: як ефір "Реальної історії" об’єднав українців у різних куточках світу

    18:28

    "Полювання" на холостяків почато: Решетник натякнув, хто стане наступним героєм

    18:28

    Жінка 4 роки не купувала їжу і заощадила купу грошей: як їй це вдалося

    18:25

    Через місяць після операції: Наталка Денисенко розповіла про стан чоловіка-воїна

    18:22

    Путін має заслужити зустріч з Трампом: глава МЗС Польщі зробив жорстку заяву

    Реклама
    18:10

    Хто сильніший: альфа-самець чи диктатор із підворітні?Погляд

    18:05

    Кинув відомий актор: зірка "Секс і місто" розповіла про невдалий роман

    17:59

    Сирський розкрив деталі Курської операції за 6 місяців: ЗСУ готують новий наступ

    17:55

    Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

    17:47

    Поступки України для досягнення миру: в МЗС відповіли новому держсекретарю США

    17:45

    На Євробаченні спалахнув перший гучний скандал: до чого тут українці та поляки

    17:40

    Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами, - ЗМІ

    17:38

    Путін наприкінці 2025-го благатиме про мир: якого удару здатен завдати Трамп

    17:28

    Прославить на весь кінематограф: український фільм номінований на "Оскар" 2025

    17:27

    На Київстар ТБ вийшов серіал "Дюна: Пророцтво" від HBO

    17:16

    З неба на землю: стюардеса розповіла, як заробила $28 тисяч на свинях

    17:14

    Вижила після атаки ХАМАС у 2023: Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025

    17:07

    Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

    16:56

    Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН зробили заяву

    16:56

    Стовідсотковий спосіб врятувати запас картоплі: чи можна їсти м'який коренеплід

    16:55

    Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

    16:52

    5 канал видалив відео з доказами роботи його бізнесу на користь Росії - ЗМІ

    16:41

    "Трамп хоче завершити війну швидко": розглядаються поступки України і РФ – КлочокВідео

    16:39

    Як зробити, щоб ноги і руки не мерзли взимку: що покласти у взуття

    16:30

    Загроза оперативного оточення: ситуація біля Великої Новосілки погіршилась - ЗСУ

    Реклама
    16:28

    Невже нова пасія: Тарасу Цимбалюку "приписали" свіжий роман - що відомо

    16:28

    Долар рекордно обвалився вперше у 2025 році: НБУ назвав причину

    16:10

    "Здорові мужики повзають на колінах": огидна реакція Арестовича на розстріл полонених

    15:57

    Путін готовий продовжувати війну, Кремль підвищує ставки - WP

    15:53

    Вперше за довий час вийшов в ефір: Жадан опублікував щемливе фото з фронту

    15:45

    Україна поставить Трампа перед вибором: Жданов розкрив неочікуваний сценарій

    15:43

    "Двічі обстріляв танчик": "чоткий паца" із Рівного відреагував на свою "загибель"

    15:20

    У якому чайнику більше чаю: тільки найкмітливіші здогадаються за 5 секунд

    15:19

    Відомий юрист заявив, що НАБУ "розвалює" справу Шабуніна та інших наближених осіб: "Бюро час ліквідовувати"

    15:11

    Зеленський назвав найдешевші гарантії безпеки для України

    Новини України
    Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Рецепти
    СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
    Мода та краса
    Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
    Війна з Росією
    Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти