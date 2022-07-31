Названо ім'я ще одного російського окупанта-ката

Рашист Євген Зібров з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами тортур українського військового.
Стало відомо ім'я ще одного російського окупанта, який може бути причетний до жорстокого вбивства українського військовополоненого.
До кастрації і вбивства українського військовополоненого може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євген Зібров, йдеться в розслідуванні InformNapalm.
Уточнюється, що рашист з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами тортур українського військового.
Розслідувачі звернули увагу, що в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну.
Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.
Нагадаємо, днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.
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