"Ми закохалися в дрони": Україну попередили про небезпечну ілюзію

У НАТО пояснили, чому безпілотники не є "чудо-зброєю". Військові вважають, що однієї такої техніки недостатньо для перемоги.

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Успіхи України у застосуванні безпілотників змінили уявлення про сучасну війну / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому в НАТО не вважають дрони чудо-зброєю

Що показав досвід України на полі бою

Чим небезпечна надмірна ставка на безпілотники

Успіхи України у застосуванні безпілотників змінили уявлення про сучасну війну, однак вважати дрони універсальною зброєю було б серйозною помилкою.

Таку думку висловила старша наукова співробітниця Атлантичної ради Елізабет Броу у колонці для Politico.

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За її словами, українські безпілотники дійсно стали одним із ключових факторів, що змінили ситуацію на полі бою після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Завдяки їм ЗСУ завдають ударів по військових об’єктах, нафтопереробних заводах, кораблях та іншій інфраструктурі РФ, у тому числі на значній відстані від лінії фронту.

За даними, наведеними автором, лише за одну ніч 9 липня Україна повідомила про удари по 14 російських суднах в Азовському морі, а також по десятках військових об’єктів в окупованому Криму та на півдні України. Це підкріпило думку, що саме безпілотники стають головною зброєю майбутнього.

Дрони стали важливою зброєю, але не "чудо-засобом"

Броу зазначає, що зростаюча популярність безпілотників породила переконання, ніби європейським країнам НАТО варто зробити ставку саме на них, відмовившись від дорогого традиційного озброєння.

Дрони стали важливою зброєю, але не "чудо-засобом" / Фото: скріншот з Youtube

Однак авторка вважає таку точку зору помилковою.

"Ми закохалися в дрони, але вони - не єдине рішення", - підкреслила вона.

За словами Броу, безпілотники залишаються важливою частиною сучасної війни, проте самі по собі не здатні замінити повноцінні збройні сили.

У НАТО пояснили, чому одних безпілотників недостатньо

Начальник штабу об’єднаних операцій Швеції віце-адмірал Ева Скоог Хаслум заявила, що досвід України дійсно прискорив розвиток технологій у країнах НАТО.

"Україна дійсно прискорила наш технологічний розвиток. ЗСУ також привернули увагу широкої громадськості до безпілотників", - сказала вона.

У НАТО пояснили, чому одних безпілотників недостатньо / Фото: скріншот з Youtube

При цьому військові нагадують, що дрони не здатні виконувати всі завдання армії. Вони не можуть замінити флот, важку техніку або забезпечити перекидання військ і постачання в умовах масштабного конфлікту.

Колишній військовий аташе Швеції в Україні Ганс Гранлунд навів як приклад ситуацію в Чорному морі. За його словами, українським силам вдалося відтіснити російський Чорноморський флот від західної частини акваторії, однак повністю контролювати море неможливо без власного флоту.

Технологічна перевага швидко зникає

Експерти також попереджають, що розвиток безпілотників неминуче призводить до створення нових засобів боротьби з ними.

Серед найбільш перспективних систем протидії називають лазерну та потужну мікрохвильову зброю, яка в майбутньому може суттєво знизити ефективність масового застосування дронів.

Розвиток безпілотників неминуче призводить до створення нових засобів боротьби з ними / Фото: скріншот з Youtube

За словами Скоога Хаслума, безпілотники мають стати частиною єдиної військової системи та використовуватися для розвідки, логістики та нанесення ударів, однак масове зберігання таких апаратів не має сенсу, оскільки технології стрімко застарівають.

Чому надмірна віра в дрони може зіграти на руку Росії

Автор статті попереджає, що суспільне захоплення успіхами українських безпілотників може призвести до небезпечних політичних висновків. Якщо уряди почнуть вважати, що традиційні види озброєння більше не потрібні, це послабить обороноздатність країн.

"Якщо ми створимо дискусію, в якій надмірна віра в безпілотники змусить політиків неохоче обґрунтовувати законні потреби в обороні, переможцем виявиться лише один: Росія", - підсумувала Елізабет Броу.

Росія нарощує виробництво ракет

РФ планує збільшити темпи виробництва ракетного озброєння. Як повідомив Telegram-канал "Kyiv AirDefense", орієнтовно щомісяця країна-агресор може виробляти 70 крилатих ракет Х-101, 75 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 40 ракет "Калібр", 7 аеробалістичних ракет "Кинжал", 8 ракет Х-69.

Звідки і якими ракетами РФ обстрілює Україну / Инфографика: Главред

Також повідомляється, що Росія планує модернізувати ракету "Циркон", щоб збільшити її дальність до 1550–1600 кілометрів. При цьому в запасі РФ знаходяться сотні ракет різних типів:

близько 340 крилатих ракет Х-101;

480 ракет "Калібр";

275 балістичних ракет "Іскандер-М";

76 ракет "Кинжал";

220 гіперзвукових ракет Х-22/32;

660 протикорабельних ракет "Онікс";

60 гіперзвукових ракет "Циркон".

Окрім ракет, Росія продовжує накопичувати ударні безпілотники. За даними спостерігачів, у противника є 3470 ударних БПЛА, 460 реактивних БПЛА та 270 БПЛА-ракет "Бандероль".

Російські удари по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву через прагнення Кремля здобути "перемогу" напередодні виборів до Держдуми РФ у вересні. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Москва розглядає столицю як головну стратегічну ціль, намагаючись чинити тиск на Україну за допомогою атак на центри управління та важливу інфраструктуру.

Заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Лебеденко розповів, що Росія скоротила масштаби ракетних програм і зосередилася на розробці ударних безпілотників, зокрема нових модифікацій "Шахедів". За його словами, РФ продовжує вдосконалювати ракети, але основний акцент робить на якості, а не на кількості.

Крім того, Росія змінила тактику ударів по Києву, частіше застосовуючи балістичні ракети та швидкі реактивні дрони. Нові типи БПЛА, зокрема "Бандероль", ускладнюють роботу української ППО через високу швидкість.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, - пише Вікіпедія. З ідеологічної точки зору висвітлення Politico було охарактеризовано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

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