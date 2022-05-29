Путін наказав засекретити дані щодо Кабаєвої: у РФ назвали причину

Володимир Путін і Аліна Кабаєва

У РФ з відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг Національна медіа Група, який раніше очолювала кохана президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва.

Реєстр зачистили після запровадження проти Кабаєвої санкцій. Влада видаляє з інтернету фінансову звітність та інших російських компаній, повідомляє Можемо пояснити.

Відзначається, що з загальноросійського ресурсу бухгалтерської звітності були видалені фінансові документи всіх юросіб.

Дані про зарплату екс-гімнастки, яка вважається неофіційною дружиною президента Путіна, все ж просочилися в ЗМІ. Перебуваючи на посаді топ-менеджера, Аліна заробляла близько 1 млн рублів на день. Тепер же дані цієї структури взагалі засекречені.

Канал також повідомляє, що тотальна зачистка документів пов'язана з постановою уряду РФ від 18 березня "про особливості доступу до інформації...". Прем'єр Мішустін фактично дозволив компаніям не розкривати свій фінансовий стан.

Що відомо про Національну медіа групу

Раніше можна було знайти пояснення та аудиторські висновки - наприклад, про медіахолдинг Національна Медіа Група, якому належать Перший канал, РЕН ТВ, МІЦ "Известия" та інші ЗМІ.

Зі звіту за 2020 рік випливало, що на зарплати керівництва НМГ було витрачено понад 1,7 млрд рублів. При цьому аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers у своїй доповіді повідомляла про відмову медіагрупи розкрити точні цифри — наприклад, доходів голови ради директорів Аліни Кабаєвої і президента Кирила Ковальчука.

Нагадаємо, Аліна Кабаєва очолювала раду директорів компанії з 2014 року після того, як достроково склала повноваження депутата Держдуми.

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Раніше повідомлялося про те, що Путін приїхав в Сочі, де святкувала день народження Аліна Кабаєва.

Напередодні його бачили в Сочі, де він відвідав освітній центр Сіріус. Як пише The Mirror, це може бути лише прикриттям, а справжня причина приїзду Путіна в Сочі – святкування 39-го дня народження Кабаєвої.

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