'Наші прогнози збулися': Путін вже не контролює ситуацію в країні - Арестович

Путін не контролює ситуацію в Росії / Колаж ото Facebook/Олексій Арестович, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін вже не контролює ситуацію в РФ. Навіть глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин накинулись на генерала-улюбленця Путіна Олександра Лапіна, а також на Міноборони РФ. Про це заявив президент України Олексій Арестович на каналі Фейгін Live.

"Привілеї призначати винуватого тільки у вождів. А чого вони призначають винного, коли ще вождь не висловився? Отже, влада вождя захиталася ... Наші прогнози збулися, призначені винні, російська влада пішла у рознос, і Путін не контролює відносини між суб'єктами військово-політичного керівництва різних рівнів, тому що вони дозволяють собі публічну перепалку. Це те, що категорично не можна робити", – сказав Арестович.

Він додав, що генерали почнуть підставляти тих, хто воює проти Україну та кидатимуть їх на найскладніші ділянки.

"На улюбленця Путіна "наїхали" два утримувачі приватних армій. Що робитимуть генерали? А може вони почнуть підставляти цих тіктокерів з зеками і "вагнерівцями"? Адже генерали командують "операцією", як не крути... Кинуть на найскладнішу ділянку", - додав Арестович.

Відсторонення Путіна від влади в Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після відсторонення Путіна від влади повинна припинити війну. Згідно з його прогнозом, на РФ через 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі готуються до припинення правління Путіна в Росії. Можливо, оголосять про його хворобу або тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада тоді опиниться в руках Радбезу РФ.

На думку Піонтковського, Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук – його найближчий соратник. Ймовірно, план вже розроблений. Як вважає політолог, Ковальчук зрозумів, що війна програна і збирається утримати владу і власність.

Інші новини: