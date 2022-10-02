У Росії вже готують відсторонення Путіна від влади - ГУР

Росія може вийти з глухого кута, але Путін повинен піти - Буданов / Колаж УНІАН

Росія знаходиться в глухому куті, але вона може вийти з війни проти України і уникнути розпаду. Москві в такому випадку треба визнати, що вона припустилася помилки, здійснивши напад на Україну. Сценарій буде автоматично означати відсторонення Володимира Путіна від влади. Певні процеси, пов'язані зі зміною президента, вже йдуть. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук він розповів про те, що Росії для виходу з глухого кута знадобиться повне перезавантаження державного курсу і влади. Україні мають бути повернуті території, які належать Києву.

"Росія не може зупинитися саме зараз, тому що це тільки прискорить її поділ і руйнування. Росія загнала себе в глухий кут, з нього реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за межі 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади", - вважає Буданов.

За словами глави ГУР, деякі процеси, пов'язані з усуненням Путіна від влади в Кремлі, вже йдуть. Присутня конкуренція.

"Є суперництво, це не один кандидат (в наступники Путіна), їх декілька. Про деякі з них інформація в ЗМІ просочується, щодо інших – ні", - говорить Буданов.

Втім, він також зазначив, що зміна влади в Росії стане позитивною для України тільки в тому випадку, якщо Москва дійсно захоче змінити свою політичну лінію, а українці зроблять правильний вибір.

"Він стане Україні плюсом лише в одному випадку – якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друге - ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить", - підкреслив Кирило Буданов.

Відсторонення Путіна від влади в Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після відсторонення Путіна від влади повинна припинити війну. Згідно з його прогнозом, на РФ через 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі готуються до припинення правління Путіна в Росії. Можливо, оголосять про його хворобу або тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада тоді опиниться в руках Радбезу РФ.

На думку Піонтковського, Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук – його найближчий соратник. Ймовірно, план вже розроблений. Як вважає політолог, Ковальчук зрозумів, що війна програна і збирається утримати владу і власність.

Дивіться інтерв'ю глави ГУР Буданова Наталії Мосейчук

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