'Прошу хоч один Bayraktar, щоб не вмирали діти': хлопчик з Ірпеня написав листа Ердогану

8-річний Женя написав зворушливий лист президенту Туреччини / Фото Reuters , twitter.com/ismetyukcell

Восьмирічний хлопчик Женя з Ірпеня Київської області написав зворушливий лист президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану. Він попросив його надати хоча б один безпілотник Bayraktar для Збройних сил України, щоб захистити українських дітей.

Лист маленького українця був представлений на виставці з нагоди 99-річчя Дня проголошення Турецької Республіки в турецькому посольстві в Києві. Про це в Twitter написав глава бізнес-асоціації TURKSID в Україні Ісмет Юксель.

Дитина написала листа на звичайному листочку із зошита в клітинку.

"Дорогий президенте Ердоган! Мене звуть Женя, мені 8 років, я з міста-героя Ірпінь. У вас є Байрактар. Вони для війни, а у нас війна. Прошу хоч один Байрактар для військових для перемоги і щоб не вмирали діти. Дякую! Слава Україні!", - йдеться в листі дитини.

Також малюк намалював прапори України й Туреччини, а між ними – безпілотник.

Лист 8-річного Жені з Ірпеня Ердогану / Фото twitter.com/ismetyukcell

Ісмет Юксель у своєму пості тегнув турецького лідера Ердогана, щоб той звернув увагу на велике прохання маленької дитини з України.

"Привернув увагу лист, написаний 8-річним українським хлопчиком президенту Ердогану, на виставці на прийомі з нагоди Дня Республіки 29 жовтня, проведеному нашим посольством у Києві", - написав він.

Як повідомляв Главред, турецька авіабудівна компанія Baykar вирішила безкоштовно передати Україні безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2, на який були зібрані гроші в Польщі. Рада директорів компанії перейнялася солідарністю поляків, які зібрали 22,5 млн злотих, і підтримує захист українцями своєї Батьківщини. Гроші підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від російської військової агресії. Про це заявив ініціатор збору грошових коштів, журналіст Славомір Сераковський.

Пізніше гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar ні за які гроші не стане поставляти російським окупантам дрони Bayraktar.

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