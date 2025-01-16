Моторошна ДТП у Вінниці: 22-річний водій збив двох дівчат на пішохідному переході

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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У Вінниці водій позашляховика збив двох дівчат / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, скріншот із відео

Коротко:

У Вінниці водій Mercedes збив двох дівчат на пішохідному переході

Потерпілі були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями

Поліцейські затримали водія, який скоїв наїзд на людей

У четвер, 16 січня, у Вінниці, по вулиці Театральній, 22-річний водій автомобіля Mercedes збив двох 19-річних дівчат, які переходили дорогу по "зебрі". Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області.

За даними правоохоронних органів, ДТП сталася близько 16:20.

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Обидві 19-річні дівчата були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Пізніше поліція повідомила, що затримано водія автомобіля Mercedes, який наїхав на двох дівчат у Вінниці. Наразі слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.

"За цим фактом слідчим управлінням розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

ДТП у Вінниці - дивіться відео:

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Як писав Главред, 22 грудня, на Прикарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса, внаслідок інциденту постраждало 13 людей.

У неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка, а ще четверо людей, серед яких двоє дітей, отримали травми. За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат". Водій автомобіля BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

4 листопада, у Києві сталася масштабна аварія за участі автобуса і кількох легкових автомобілів. У поліції столиці повідомляли, що аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва.

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Причини ДТП - що відомо Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що: 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,

27 % — сукупними факторами дороги і водія,

6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,

3 % - винятково факторами дороги,

3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,

2 % суто факторами транспортного засобу

1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу. Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень. Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.

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