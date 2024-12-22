Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

Маріна Фурман
22 грудня 2024, 19:46
763
Аварія трапилась на автодорозі "Мукачево — Львів" поблизу села Лоєва.
ДТП
На Прикарпатті сталася ДПТ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Основне:

  • Поблизу села Лоєва сталася ДТП
  • Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина
  • Постраждалих доправили до лікарні

Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті, унаслідок інциденту постраждало 13 людей. Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

У ДСНС написали, що аварія трапилась на автодорозі "Мукачево — Львів" поблизу села Лоєва.

відео дня

За словами Онищук, постраждалих доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого - перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують. Інших учасників аварії дообстежують медики.", - йдеться в повідомленні.

Також голова Івано-Франківської ОВА звернулася до учасників дорожнього руху.

"Будьте обережними за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, бо необачність на дорозі, на жаль, має трагічні наслідки.", - наголосила вона.

За інформацією ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області, 19-річна водійка "Jaguar", жителька Львівської області, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, не переконалася у безпечності маневру та порушила ПДР - перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки.

Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з мікроавтобусом, яким керував 25-річний житель Івано-Франківської області.

ДТП в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка, а ще четверо людей, серед яких двоє дітей, отримали травми.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат". Водій автомобіля BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

4 листопада, у Києві сталася масштабна аварія за участі автобуса і кількох легкових автомобілів. У поліції столиці повідомляли, що аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва.

Днем раніше, 3 листопада в Одеській області у ДТП потрапив депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Внаслідок аварії чоловік загинув на місці. Аварія сталася близько 19:00 поблизу селища Старокозаче в Білгород-Дністровському районі Одещини. За словами правоохоронців, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням. Позашляховик з'їхав у кювет, перекинувся і загорівся.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДТП ГСЧС Прикарпатье новини України новини Прикарпаття
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про "посилення паніки"

Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про "посилення паніки"

21:22Україна
Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

19:46Україна
Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

19:15Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Помилка, яку роблять багато: якщо її знати, мікрохвильовка прослужить ще онукам

Помилка, яку роблять багато: якщо її знати, мікрохвильовка прослужить ще онукам

Останні новини

21:22

Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про "посилення паніки"

20:46

Ліквідували понад 60 загарбників та десятки одиниць техніки: Азов відбив штурм РФ

20:29

Чи погодиться Путін на заморозку війни?Погляд

20:19

Путін хоче "закидати Європу ракетами": тривожний прогноз нової війни РФ

19:46

Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
19:16

Путін пішов на принцип: Росія повернула собі 40% територій у Курщині – WP

19:15

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

19:10

РФ розкидає у одному з міст України пастки-їжаки: у МВА попередили про загрозу

18:30

Розстріл росіянами чотирьох українських полонених: відомі деталі злочину РФ

Реклама
18:21

Чи спрацює знову енергетичний шантаж Кремля?Погляд

18:14

Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколону РФВідео

18:04

РФ намагається форсувати Дніпро: експерт розповів, чи є загроза для Херсона

17:37

Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

17:35

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

17:14

Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

17:00

Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

16:41

Українському співаку заборонили в'їзд до Євросоюзу

16:22

Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта

16:13

"Направляємо людей на фронт": у ПС розкрили деталі переведення бійців у піхоту

16:02

Стріляють в армію Путіна і збивають свої БПЛА: ЗМІ дізналися, як воюють війська КНДР

Реклама
15:55

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

15:43

Деякі медичні послуги в Україні стануть платними: коли запрацюють нововведення

15:40

Принесуть успіх у 2025 році: експерти назвали три "щасливі" кімнатні рослини

15:35

2025 рік стане ключовим для наближення миру в Україні - ЗеленськийВідео

15:21

Оминати десятою дорогою: які речі не можна купувати на барахолках та секондах

14:57

Час для припинення вогню: Трамп "направив повідомлення" Зеленському - El Pais

14:51

Окупанти спробували окупувати острів в Запорізькій області: деталі

14:47

Путін вибухнув цинічними звинуваченнями і погрозами на адресу України

14:38

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

14:00

Ще один злочин: росіяни розстріляли українських полонених на фронтіВідео

14:00

Плани Путіна щодо затяжної війни з Україною: в ISW розкрили деталі

13:27

Реванш Усик-Ф’юрі: скільки мільйонів заробив українець - дуже кругла сума

13:07

Хакери видалили один з найзакритіших реєстрів в Україні: що відомо

12:56

Чим корисні фісташки для організму: вчені розповіли про добову норму фісташок

12:52

Сєдокова збрехала і не оплатила транспортування тіла та похорон Яніса Тімми

12:50

Новий догляд за орхідеями: для чого експерти кладуть у горщик 2 кубики льоду

12:21

Рекордна вартість: в Україні різко переписали ціни на популярний овоч

12:05

Як вибрати килимок для йоги - які матеріал і довжина килимка підійдуть новачкові

12:03

"Цілковите нахабство": названо крок, якого Трамп чекає від ПутінаВідео

11:44

Війна може тривати до 2026 року: оприлюднено негативний сценарій для України

Реклама
11:21

Історія зараз не знає таких випадків: ЗСУ провели унікальну операцію - експерт

11:04

"Знаєш тітку Ані Лорак": Пєсков жорстко опустив запроданкуВідео

11:01

ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

10:26

Як вибрати віник для лазні: різновиди, як правильно запарювати віники

10:21

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

10:00

Новорічний стіл 2025: у скільки обійдеться і за що доведеться доплатити

09:51

Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

08:58

Десант на Дніпро і спроба атаки в бік Херсона: Братчук розкрив плани РФ

08:45

Різдвяний ребус: знайдіть схованого ельфа за 5 секунд

08:26

РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти