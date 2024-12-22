Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

Аварія трапилась на автодорозі "Мукачево — Львів" поблизу села Лоєва.

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На Прикарпатті сталася ДПТ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Поблизу села Лоєва сталася ДТП

Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина

Постраждалих доправили до лікарні

Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті, унаслідок інциденту постраждало 13 людей. Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

У ДСНС написали, що аварія трапилась на автодорозі "Мукачево — Львів" поблизу села Лоєва.

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За словами Онищук, постраждалих доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого - перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують. Інших учасників аварії дообстежують медики.", - йдеться в повідомленні.

Також голова Івано-Франківської ОВА звернулася до учасників дорожнього руху.

"Будьте обережними за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, бо необачність на дорозі, на жаль, має трагічні наслідки.", - наголосила вона.

За інформацією ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області, 19-річна водійка "Jaguar", жителька Львівської області, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, не переконалася у безпечності маневру та порушила ПДР - перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки.

Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з мікроавтобусом, яким керував 25-річний житель Івано-Франківської області.

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За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат". Водій автомобіля BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

4 листопада, у Києві сталася масштабна аварія за участі автобуса і кількох легкових автомобілів. У поліції столиці повідомляли, що аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва.

Днем раніше, 3 листопада в Одеській області у ДТП потрапив депутат Київської міської ради Сергій Мамоян. Внаслідок аварії чоловік загинув на місці. Аварія сталася близько 19:00 поблизу селища Старокозаче в Білгород-Дністровському районі Одещини. За словами правоохоронців, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням. Позашляховик з'їхав у кювет, перекинувся і загорівся.

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