Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

Основне:
- Поблизу села Лоєва сталася ДТП
- Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина
- Постраждалих доправили до лікарні
Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті, унаслідок інциденту постраждало 13 людей. Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
У ДСНС написали, що аварія трапилась на автодорозі "Мукачево — Львів" поблизу села Лоєва.
За словами Онищук, постраждалих доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.
"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого - перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують. Інших учасників аварії дообстежують медики.", - йдеться в повідомленні.
Також голова Івано-Франківської ОВА звернулася до учасників дорожнього руху.
"Будьте обережними за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, бо необачність на дорозі, на жаль, має трагічні наслідки.", - наголосила вона.
За інформацією ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області, 19-річна водійка "Jaguar", жителька Львівської області, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, не переконалася у безпечності маневру та порушила ПДР - перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки.
Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з мікроавтобусом, яким керував 25-річний житель Івано-Франківської області.
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