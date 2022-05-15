"Треба рятувати Росію від українського наступу": у пропагандистів Кремля різко змінилася риторика

"Журналісти" розповіли про "подвиг" окупанта.
Російські пропагандисти переплюнули самі себе-в черговому опусі вони розповіли, як окупант зупиняв прорив ЗСУ на Білгород.
Український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook висміяв маячню російських "колег".
"Всього три місяці тому він отримав наказ взяти Київ і Харків за 72 години, а вчора згорів у танку, зупиняючи прорив ЗСУ на Білгород ... Ну як же так? Адже російські замполіти на всіх телеканалах 8 років розповідали, що хохли не вміють воювати, що все розікрали і продали, що російська армія - друга, а місцями і перша армія світу, що російська армія переможно наступає, і її суперсучасні озброєння знищує все на своєму шляху без проблем, більшість українців чекає звільнення від нацистів і що населення зустрічатиме російську армію з квітами і прапорами", - іронічно написав він.
Також Бутусов зазначив, що втрачаючи величезну кількість техніки та особового складу армії, в Росії почалася
"А тут ось б'ють і женуть російську армію, палять сотнями і сотнями танки, тисячі російських військових вбиті, Білгород відбиває українські атаки, і треба рятувати Центральну Росію від українського наступу. І хто ж зробив все це?",- задався риторичним питанням Бутусов.
Нагадаємо, в російському Бєлгороді жителі поскаржилися на серію "хлопків". Їх причину вони не змогли пояснити. Разом з тим на опублікованих в місцевих пабліках фото видно стовп повалив сірого диму за житловим сектором.
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