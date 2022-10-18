На засіданні Радбезу Путін може оголосити воєнний стан і закрити кордон - Ходорковський

Володимир Путін проведе нове засідання РБ РФ/ Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін 19 жовтня проведе засідання Ради безпеки, на якому обговорюватимуться міграційні питання.

Про це йдеться в повідомленні Інтерфаксу, який посилається на прес-службу Кремля.

Радбез планує розглянути питання, які пов'язані з "нейтралізацією загроз національній безпеці в міграційній сфері" і "регулюванням міграційних процесів в інтересах соціально-економічного розвитку країни і суспільно-політичної стабільності", заявила прес-служба.

У той же час, як уточнює в Telegram опозиційний російський політик Михайло Ходорковський, Радбез РФ проведе екстрене засідання "з питань міграції" - "це означає, що кордон можуть закрити".

Разом з тим він не виключив введення в РФ військового або надзвичайного стану.

"Сенаторів просять затриматися на роботі, тому що без їх схвалення ввести ВС або НС не можна", - додав Ходорковський.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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