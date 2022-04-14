На всіх не вистачило: РФ припинила виплачувати родичам гроші за загиблих в Україні окупантів

РФ припинила виплачувати родичам гроші за загиблих в Україні окупантів/ Reuters, Обозреватель

Відправивши на загарбницьку війну в Україну десятки і сотні тисяч своїх військових, Росія тепер примудряється викручуватися, щоб не платити родичам загиблих окупантів обіцяну суму компенсації. Більше того, окремі російські компанії ще й викачують гроші з родичів за транспортування тіла і поховання, адже армія РФ зняла із себе зобов’язання доставляти своїх 200-х додому.

За останній тиждень боїв на Донбасі, Херсонщині і Запоріжжі в РФ вивезли тіла тільки кількох сотень загиблих окупантів, хоча реальні втрати становлять кілька тисяч осіб. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Часто на ідентифікацію тіл іде по декілька днів. Проте родичів у першу чергу цікавить компенсація, яку вони мають отримати за загиблого сина/батька/брата тощо. Але тут вони натикаються на "неприємний сюрприз". Транспортувати тіла своїх "доблесних бійців" російська армія не збирається, і ввічливо пропонує зайнятися цим самим родичам. Коли "турботливі родичі" чують таку пропозицію, то часто просять командирів ховати тіла на місці.

Але в РФ прийняли правила, згідно з якими для виплати компенсації загиблого мають доставити і поховати вдома – за принципом "нема тіла – нема діла". Тому родичі загиблих окупантів не зможуть претендувати на декілька мільйонів рублів виплат, якщо самі не заплатять за транспортування і поховання.

Транспортування тіла коштує дуже дорого – багато родичів солдатів, які або бідно живуть, або утримують всю сім’ю, або платять іпотеку, не можуть самостійно знайти такої суми. Тому часто "влазять" у кредити.

Більше того, на "вбитих горем" родичах заробляють російські приватні фірми, які належать російським кураторам ОРДЛО. Саме вони за гроші займаються доставкою в Росію "двохсотих". Отже виходить, що на кожному з ліквідованих бійцями ЗСУ російському солдаті командування РФ тільки збагачується.

читайте такожПутін наказав "все з землею рівняти", якщо окупанти до 10 травня не захоплять ряд міст - ГУРЛише після поховання загиблих орків родичам кажуть, за якою схемою вони можуть отримати шість мільйонів рублів як компенсацію за загиблого. І потім випливають неприємні подробиці. Адже, як виявилося, нещодавно у країні-агресорці прийняли нові неписані нормативи, згідно з якими по кожному з випадків загибелі військового РФ проводитиметься "розслідування" у його частині.

Крім цього, смерть військового повинні підтвердити не менше ніж двоє його побратимів, які при цьому мають особисто впевнитися, що боєць на полі бою точно "віддав Богу душу". Проте солдатів на передовій чомусь забули про це попередити. Окрім цього, вони й не мають змоги перевіряти, чи точно їхній товариш по зброї мертвий – адже якось незручно шукати пульс під кулями бійців ЗСУ.

А от без свідків компенсації не буде. В окремих випадках таких свідків можуть і підштовхнути назустріч смерті. Так, командири відправляють очевидців смерті якогось військового, чиє тіло повезли додому, на найнебезпечніше завдання.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Міноборони України станом на ранок 14 квітня, кількість загиблих на війні проти нашої держави російських військових уже становить 19 900 осіб.

Раніше повідомлялося, що підбитий українськими військовими ракетний крейсер Москва, який є флагманом Чорноморського флоту РФ, пішов на дно. Він став найбільшим військовим кораблем, потопленим у світі після 1945 року. Таким чином Російський флот зазнав найбільшої поразки з часів Другої світової війни, зазначає радник голови ОП Олексій Арестович.

Також Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України – Києву. За його словами, на кожен постріл по наших органах управління "у нас знайдеться своя різьба".

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