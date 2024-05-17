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На території військової академії в Петербурзі стався загадковий вибух: що сталося

Руслана Заклінська
17 травня 2024, 23:10
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Внаслідок вибуху постраждали сім людей, двоє перебувають у важкому стані.
На території військової академії в Петербурзі стався загадковий вибух: що сталося
У військовій академії в Петербурзі пролунав вибух / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ВЧК-ОГПУ

У п'ятницю, 17 травня, на території військової академії зв'язку імені Будьонного у російському Санкт-Петербурзі стався вибух. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Імовірно, її атакував безпілотник. Що стало причиною вибуху - поки що невідомо. За одними даними, поряд з академією міг вибухнути безпілотник. За іншими - боєприпас", - пише Baza.

В опублікованих відео видно, як евакуюють поранених, а на місце події прибуває спецтехніка МНС та автомобілі швидкої допомоги. За попередніми даними, постраждали сім або вісім людей. Двоє перебувають у важкому стані, один з них - опинився у реанімації.

відео дня

Офіційно пресслужба Ленінградського військового округу повідомила, що вибух стався на "господарській території" академії, постраждали сім військових. Причиною вибуху нібито стала детонація боєприпасу часів Другої світової війни. Всі постраждалі госпіталізовані до медичних установ.

Водночас російські пабліки наперебій висувають версії інциденту.

"Вибух стався в підвалі будівлі Військової академії зв'язку. Розглядаються версія необережного поводження з боєприпасом і закладений вибуховий пристрій", - пише ВЧК-ОГПУ.

Вибухи на території РФ – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 17 травня, на території Росії та тимчасово окупованому Криму сталася комплексна атака дронами, яку здійснили ГУР та СБУ. Основною ціллю атаки були кораблі та плавзасоби Чорноморського флоту Росії у Севастополі та Новоросійську, але також було уражено інші об’єкти через протиповітряну оборону ворога. Всього застосували понад сотню українських дронів.

Також вранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи - там атакували НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа.

Унаслідок пожежі на російському нафтопереробному заводі у Туапсе, чиновникам довелося аварійно зачинити завод. Західне новинне агентство Reuters повідомляє, що у ніч на 17 травня українські безпілотники влучили у виробничий блок скрапленого нафтового газу.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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