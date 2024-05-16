Крим під масованою атакою: Севастополь здригається від вибухів, спалахнула пожежа

В районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі пролунало щонайменше шість вибухів, також вибухи чули у смт Гвардійське, де знаходиться військовий аеродром.

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В тимчасово окупованому Криму потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, скріншот з відео

Ввечері середи, 15 травня, у різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві чули вибухи у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії і Джанкої. Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер" та окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

Telegram-канали повідомляли про щонайменше 12 ракет, які рухались у напрямку півострова, через що окупанти закрили Кримський міст. Перший вибух пролунав у Севастополі близько 22:50. Неазабаром у місті чули повторні вибухи.

За словами так званого "губернатора" Севастополя, у Криму працювала ППО.

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"У Севастополі працює ППО. Збито вже кілька повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності", - заявив колаборант.

Водночас гучні вибухи чули у Джанкої, Євпаторії. В районі російського аеродрому "Бельбек" у Севастополі пролунало щонайменше шість вибухів. Про гучні вибухи повідомляють у смт Гвардійське, де також знаходиться військовий аеродром окупантів.

Згодом Развожаєв заявив, що ворожі рятувальники не зафіксували пошкоджень громадянської інфраструктури. Проте у мережі поширюються відео нібито з аеродрому Бельбек, на яких видно сильну пожежу. За попередніми даними, на аеродромі влучили по складу палива.

Крім цього, члени партизанського руху "Атеш" повідомляють, що в Криму успішно "прилетіло". За даними партизанів, постраждало декілька воєнних об'єктів, однак деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Аеродром Бельбек Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході тимчасово окупованого Севастополя. З 2014 року пасажирські рейси не здійснюються. Аеродром обслуговує лише літаки ВКС РФ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя. Примикає впритул до мікрорайону Любимівка, де розміщується однойменне військове містечко. На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Вибухи в Криму 15 травня - всі подробиці

У ніч на 15 травня в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу і прогриміли вибухи. Російські окупанти перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона.

Як повідомляв Главред, російські окупанти не змогли відбити ракетну атаку на військову базу в Криму 15 травня. Пропагандисти заявляють про знищення одного МіГ-31 і три пошкоджених Су-27, а також дві пускові установки ППО (С-300 і С-400) та радар. Унаслідок атаки ліквідовано 11 російських військовослужбовців.

Крім цього, у ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму було чути вибухи. Окупанти перекривали Кримський міст.

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