На Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус, є ризик цунамі

Люди опинилися в пастках після обвалення будівель. Щонайменше 4 людини загинули, ще 97 - постраждали.

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3 квітня поблизу Тайваню стався потужний землетрус магнітудою 7,5 бала / Колаж: Главред, фото: скріншот

Уранці 3 квітня на Тайвані сталася серія землетрусів. Вони стали найсильнішими за останні 25 років. Щонайменше 4 людини загинули, ще 97 - постраждали.

Землетрус стався о 07:58 ранку за місцевим часом. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу на Тайвані становила 7,4 бала. Епіцентр знаходився за 18 км на південь від тайванського міста Хуалянь, передає CNN.

Землетрус серйозно пошкодив основну автомагістраль уздовж східного узбережжя країни. У Хуаляні багато будівель завалилися. Сильні поштовхи відчувалися в столиці Тайбеї.

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По всьому острову фіксують відключення електрики та збої інтернету. Понад 91 тисяча домогосподарств залишилися без електрики.

Багато будівель завалилося / скріншот

Повідомляється про щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів на шосе Сухуа. Дорога закрита. Ще одна автомагістраль, що з'єднує західне узбережжя зі східним Тайванем, також була пошкоджена каменепадом, щонайменше 12 автомобілів заблоковані, дев'ятеро людей поранені.

За даними Тайванського центрального командного центру з надзвичайних ситуацій, люди опинилися в пастках після обвалення щонайменше 26 будівель. Є повідомлення про людей, які заблоковані в семи будівлях.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що підземні поштовхи також відчувалися в материковій провінції Фуцзянь на південному сході країни.

Землетрус на Тайвані / скріншот

"Землетрус почався близько до суші, на малій глибині. Він відчувався на всьому Тайвані та сусідніх островах. Він найсильніший за 25 років", - заявив глава Тайбейського Центру сейсмології У Чіень Фу, передає ВВС.

За словами представника Центрального метеорологічного управління Тайваню, 1999 року на острові стався землетрус магнітудою 7,6 бала, тоді загинуло близько 2400 осіб, 50 тис. будівель було пошкоджено.

Дивіться відео - На Тайвані стався потужний землетрус:

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В Японії заявили про ризик цунамі

В Японії та на Філіппінах було оголошено попередження про цунамі.

Японія рекомендувала жителям прибережної зони південної префектури Окінава евакуюватися.

"Поштовхи могли згенерувати хвилі висотою до 3 метрів у деяких районах префектури Окінава, розташованої приблизно за тисячу миль на південь від Токіо", - пишуть японські ЗМІ.

Людей закликали не наближатися до узбережжя й евакуюватися в райони, розташовані на більшій висоті.

Перше цунамі заввишки 30 см уже атакувало берег віддаленого острова Йонагуни, розташованого за 110 км від Тайваню. Влада Японії попередила, що за ним можуть послідувати більш високі хвилі.

Зазначається, що землетрус на Тайвані сьогодні - найпотужніший за останню чверть століття. У 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,6 бала. Тоді загинуло близько 2400 осіб, 50 тис. будівель було пошкоджено.

Землетрус у Китаї 2023 року

У грудні 2023 року на північному заході Китаю стався сильний землетрус. Сотні людей загинули і постраждали.

Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися близько опівночі в провінції Ганьсу і в сусідній провінції Цинхай.

Унаслідок землетрусу обвалено будівлі, пошкоджено об'єкти інфраструктури. У деяких районах було порушено енерго- і водопостачання.

Зазначимо, Китай розташований у регіоні, який особливо схильний до землетрусів. Там сходяться кілька тектонічних плит - Євразійська, Індійська та Тихоокеанська.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

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