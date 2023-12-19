У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

У ніч на 19 грудня на північному заході Китаю стався сильний землетрус. Щонайменше 118 людей загинули і понад 250 - постраждали.
Як повідомляє Сіньхуа з посиланням на китайську владу, сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися близько опівночі в провінції Ганьсу та в сусідній провінції Цинхай.
В результаті землетрусу обрушені будівлі, пошкоджені об'єкти інфраструктури. У деяких районах порушено енерго- та водопостачання.
Влада повіту Цзісішань, де був епіцентр землетрусу, повідомила, що пошкоджено майже 5 тисяч будівель і споруд.
Рятувальники при температурі нижче -13 °C ведуть пошуки тих, хто вижив. Це рекордно низька температура для регіону.
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що "необхідно докласти всіх зусиль для проведення пошуково-рятувальних робіт, своєчасного лікування поранених і мінімізації кількості жертв".
Зазначимо, Китай розташований в регіоні, який особливо схильний до землетрусів. Там сходяться кілька тектонічних плит - Євразійська, Індійська та Тихоокеанська.
Дивіться відео - У Китаї стався потужний землетрус:
Як повідомляв Главред, ввечері 8 вересня стався землетрус в межах марокканського хребта Високий Атлас. В результаті загинули щонайменше 632 людини, ще 329 - поранені.
На Закарпатті ввечері 9 жовтня було зафіксовано землетрус силою 4,5 / 5 балів. Про поштовхи повідомляли і у Львівській області. Епіцентр землетрусу магнітудою 5,0 знаходиться в Словаччині - в 15 км від міста Стропков. Постраждали також Угорщина та Румунія.
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