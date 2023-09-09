У Марокко через землетрус загинули понад 600 людей: МЗС шукає українців

Щонайменше двадцять сім людей загинули в районі туристичного міста Марракеш.

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У Марокко стався землетрус / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас.

Як повідомляє CNN із посиланням на марокканський державний телеканал Al Aoula, що внаслідок якого загинули щонайменше 632 людей, ще 329 - поранені, з них 51 людина перебуває в критичному стані.

Землетрус був магнітудою 6,8. Відомо, що щонайменше двадцять сім людей загинули в районі туристичного міста Марракеш, що за 320 кілометрів на південь від столиці Рабат, і ще четверо в провінції Уарзазат південніше, повідомляють місцеві ЗМІ.

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МЗС шукає українців серед постраждалих

"МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на "гарячу лінію" українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що у Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус. У Туреччині та Сирії стався потужний землетрус, який зруйнував величезну кількість будинків і забрав життя тисяч людей.

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