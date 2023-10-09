Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозою

Потужний землетрус 9 жовтня зафіксували у Словаччині, але його відчули й українці.

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Землетрус в Україні 9 жовтня 2023 - читайте усі подробиці на Главреді / Колаж Главреда: Фото: mukachevo.net, pixabay

На Закарпатті ввечері 9 жовтня було зафіксовано землетрус силою 4,5/ 5 балів. Про поштовхи повідомляли й у Львівській області.

Як свідчить система моніторингу, епіцентр землетрусу магнітудою 5,0 знаходиться у Словаччині - в 15 км від міста Стропков. Постраждали також Угорщина та Румунія.

У мережі шириться відео поштовхів на Закарпатті. Видання mukachevo.net зазначає, що землетрус відчули, зокрема, в Ужгороді, у Малому Березному та навіть в Мукачеві.

відео дня

Землетрус на Закарпатті - дивіться відео:

Закарпатська ОВА інформує про "поштовхи майже по всій території регіону". Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

"За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні ОВА.

Про поштовхи повідомляє влада Львова, про що пише мер міста Андрій Садовий.

"Львівʼяни повідомляють про незначні поштовхи близько 21:35 схожі на землетрус. Уточнюємо інформацію", - зазначив Садовий.

Скріншот Главреда

Останнього разу Україну потужно "струсонуло" у червні 2023 року. Тоді системи моніторингу повідомляли про землетрус у Криму. Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів.

Раніше астрологиня Ангеліна Вакуліна в інтерв'ю Главреду називала 2023-й рік "роком випробувань", який складається з руйнівних енергій.

"Стихійні лиха будуть повторюватися. Крім того, землетруси і повені будуть ще, і це дуже-дуже гучні, руйнівні. Особливо, по всьому світу програються дуже нехороші ситуації з водою. Це рік водних катастроф", - стверджувала Вакуліна.

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