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Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозою

Яна Ставська
9 жовтня 2023, 22:29 оновлено 9 жовтня, 22:37
Потужний землетрус 9 жовтня зафіксували у Словаччині, але його відчули й українці.
Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозою
Землетрус в Україні 9 жовтня 2023 - читайте усі подробиці на Главреді / Колаж Главреда: Фото: mukachevo.net, pixabay

На Закарпатті ввечері 9 жовтня було зафіксовано землетрус силою 4,5/ 5 балів. Про поштовхи повідомляли й у Львівській області.

Як свідчить система моніторингу, епіцентр землетрусу магнітудою 5,0 знаходиться у Словаччині - в 15 км від міста Стропков. Постраждали також Угорщина та Румунія.

У мережі шириться відео поштовхів на Закарпатті. Видання mukachevo.net зазначає, що землетрус відчули, зокрема, в Ужгороді, у Малому Березному та навіть в Мукачеві.

відео дня

Землетрус на Закарпатті - дивіться відео:

Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозою

Закарпатська ОВА інформує про "поштовхи майже по всій території регіону". Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

"За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні ОВА.

Про поштовхи повідомляє влада Львова, про що пише мер міста Андрій Садовий.

"Львівʼяни повідомляють про незначні поштовхи близько 21:35 схожі на землетрус. Уточнюємо інформацію", - зазначив Садовий.

Україну, Словаччину та Польщу струснув землетрус: які області під загрозою
Скріншот Главреда

Останнього разу Україну потужно "струсонуло" у червні 2023 року. Тоді системи моніторингу повідомляли про землетрус у Криму. Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів.

Раніше астрологиня Ангеліна Вакуліна в інтерв'ю Главреду називала 2023-й рік "роком випробувань", який складається з руйнівних енергій.

"Стихійні лиха будуть повторюватися. Крім того, землетруси і повені будуть ще, і це дуже-дуже гучні, руйнівні. Особливо, по всьому світу програються дуже нехороші ситуації з водою. Це рік водних катастроф", - стверджувала Вакуліна.

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Тернополь новини Львова Закарпатье Мукачево землетрус
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