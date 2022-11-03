"На м'ясокомбінат": мобілізовані з Калінінграда шукають, де "напитися перед смертю"

Мобілізовані в РФ визнають, що вони є "гарматним м'ясом".
У Мережі опублікували відео з росіянами, яких мобілізували на війну в Україну за наказом Володимира Путіна.
Очевидці показали, як десятки людей у військовій формі садять в автобуси і тентовані вантажівки перед відправкою на війну в Україну.
При цьому автор відео дає неприємні коментарі на адресу мобілізованих. Він каже, що спілкувався з ними і мобілізовані визнали, що вони є "гарматним м'ясом".
"Привезли пацанів з Калінінграда в Україну. Всі п'яні бігають, горілку шукають, напитися перед смертю", - зазначають очевидці.
"Ну, давайте хлопці, на м'ясокомбінат!", - додав автор відео.
Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородської області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.
Бійня сталася у Валуйському районі.
Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.
Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.
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