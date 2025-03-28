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Хмарочос склався як картковий дім, люди під завалами: Азію сколихнули землетруси

Даяна Швець
28 березня 2025, 10:00
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Через землетрус призупинили роботу метро, пасажирів евакуюють.
землетрясение
Землетрус спричинив обвал будівлі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • У М'янмі та Таїланді стався потужний землетрус магнітудою 7,7.
  • Влада просить людей триматися подалі від висоток

У Бангкоку стався сильний землетрус магнітудою до 7,7, що спричинив паніку серед мешканців. Підземні поштовхи відчувалися у різних районах міста, викликавши хитання будівельних кранів і розлив води з басейнів на дахах, пишуть ЗМІ.

Одним з найсерйозніших наслідків стало обвалення висотної будівлі, що перебувала на стадії будівництва. Поліція Бангкока підтвердила, що багатоповерхівка обвалилася, і 43 людини опинилися під завалами, пише Le Monde.

відео дня

На драматичному відео, поширеному в соціальних мережах, видно, як багатоповерхова будівля з краном на вершині рухає в хмару пилу, а глядачі кричать і тікають.

Очевидці розповідають про густий стовп пилу, який було видно з різних частин міста.

У Бангкоку стався землетрус магнітудою 7,7
У Бангкоку стався землетрус магнітудою 7,7 / фото: тг-канал Главред

Через землетрус у Бангкоку призупинили роботу метро, пасажирів евакуюють. Влада закликала мешканців уникати висотних будівель та шукати безпечні укриття. Рятувальні служби вже працюють у постраждалих районах.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,7 стався і в сусідній М'янмі. Приблизно через 12 хвилин було зафіксовано ще один сильний поштовх магнітудою 6,4, пише CNN.

Жителі Янгона (М'янма) розповідають, що підземні поштовхи тривали близько хвилини.

"Ми відчували землетрус близько хвилини, а потім вибігли з будівлі. Ми бачили, як інші люди теж вибігали з будівель. Це було дуже раптово і дуже сильно", - кажуть очевидці.

Після потужного землетрусу, що стався в М'янмі, через 12 хвилин стався ще один підземний поштовх, хоча й меншої сили. Цей другий землетрус спричинив серйозні руйнування: обвалився міст через річку Іраваді, який мав довжину понад кілометр.

Цей міст був важливою транспортною артерією, що з'єднувала передмістя Мандалая, другого за величиною міста країни, з містом Сікай. Крім того, в деяких районах були зафіксовані руйнування житлових будинків.

Внаслідок цих підземних поштовхів, з метою безпеки, тимчасово припинили роботу аеропорти в Таїланді. Відголоски землетрусу досягли навіть китайської провінції Юньнань, яка межує з М'янмою, де також відчувалися поштовхи.

Епіцентр землетрусу в південно-східній Азії припав на М'янму
Епіцентр землетрусу в південно-східній Азії припав на М'янму / фото: тг-канал Главред

Останні новини про землетруси у світі

Як писав Главред, на початку 2025 року у Тибеті стався потужний землетрус. В результаті стихійного лиха загинуло щонайменше 53 людини та 62 поранені.

Не обійшли землетруси і Україну. На Полтавщині ввечері 1 лютого стався землетрус із магнітудою 3,67 бали - в ДСНС розповіли про наслідки.

Згодом 16 лютого стався другий землетрус, зафіксований у регіоні. Його зафіксували в районі села Браїлки Полтавського району.

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Що таке видання Le Monde?

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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