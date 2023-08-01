На антиросійських протестах в Батумі затримано вже двох українців - ЗМІ

На протестах проти росіян в Батумі 31 липня було затримано двох громадян України, дізналавалась грузинська служба "Радіо Свобода".
37-річну українку Марину Чобанян, про затримання якої ЗМІ писали ще першого дня, наразі утримують в СІЗО за статтями про дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям.
Свою провину жінка не визнає і каже, що поліція застосувала проти неї силу, відібрала телефон, документи і прапор України.
За словами адвоката, Чобанян лише знімала акцію протесту. Адвокат бачилася з українкою в ізоляторі, однак можливості ідентифікувати фізичне насилля не було.
Другий затриманий - Дмитро Закревський. Де він перебуває - невідомо.
"Ми не знаємо, де він, у нас немає ніякого зв'язку", - розповіли журналістам в "Асоціації молодих юристів".
Всього на протестах було затримано 23 людини, особу чотирьох досі не встановили.
Протестувальників розподілили у СІЗО різних міст Грузії. Суд розгляне висунуті проти затриманих звинувачення.
Протести в Батумі
Наприкінці липня Батумі прокотилась хвиля протестів через круїзний лайнер з російськими туристами, який намагався пришвартуватися у міському порту.
Повідомлялося, що серед "гостей" були, зокрема, путінські пропагандисти, які висвітлюють загарбницьку війну проти України, та російські "зірки".
Частину туристів, яка намагалась втекти в автобусі, протестувальники закидали пляшками з яйцями.
На акції протесту 31 липня правоохоронці затримали жінку, яка виявилась громадянкою України.
Після палкої "зустрічі" лайнер прибрав Батумі зі списку своїх майбутніх маршрутів до кінця 2023-го.
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