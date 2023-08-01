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На антиросійських протестах в Батумі затримано вже двох українців - ЗМІ

Яна Ставська
1 серпня 2023, 18:31 оновлено 1 серпня, 18:44
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Українку Марину Чобанян утримують в СІЗО. У неї відібрали документи і український прапор.
На антиросійських протестах в Батумі затримано вже двох українців - ЗМІ
Українка каже, що просто знімала акцію протесту на телефон / Колаж Главред. Фото: Скріншоти відео

На протестах проти росіян в Батумі 31 липня було затримано двох громадян України, дізналавалась грузинська служба "Радіо Свобода".

37-річну українку Марину Чобанян, про затримання якої ЗМІ писали ще першого дня, наразі утримують в СІЗО за статтями про дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям.

Свою провину жінка не визнає і каже, що поліція застосувала проти неї силу, відібрала телефон, документи і прапор України.

відео дня

За словами адвоката, Чобанян лише знімала акцію протесту. Адвокат бачилася з українкою в ізоляторі, однак можливості ідентифікувати фізичне насилля не було.

Другий затриманий - Дмитро Закревський. Де він перебуває - невідомо.

"Ми не знаємо, де він, у нас немає ніякого зв'язку", - розповіли журналістам в "Асоціації молодих юристів".

Всього на протестах було затримано 23 людини, особу чотирьох досі не встановили.

Протестувальників розподілили у СІЗО різних міст Грузії. Суд розгляне висунуті проти затриманих звинувачення.

Протести в Батумі

Наприкінці липня Батумі прокотилась хвиля протестів через круїзний лайнер з російськими туристами, який намагався пришвартуватися у міському порту.

Повідомлялося, що серед "гостей" були, зокрема, путінські пропагандисти, які висвітлюють загарбницьку війну проти України, та російські "зірки".

Частину туристів, яка намагалась втекти в автобусі, протестувальники закидали пляшками з яйцями.

На акції протесту 31 липня правоохоронці затримали жінку, яка виявилась громадянкою України.

Після палкої "зустрічі" лайнер прибрав Батумі зі списку своїх майбутніх маршрутів до кінця 2023-го.

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