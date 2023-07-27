Російських туристів викинули з Батумі: у місті відгриміли протести

Тамтешніх мешканців розлютила поведінка росіян.

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Росіян провчили у Батумі / Колаж Главред. Фото: Ехо Кавказу, Супутник Грузія

Понад 800 туристів, більшість з яких - росіяни, покинули порт Батумі через протести тамтешніх мешканців.

Як пише "Эхо Кавказа", круїзний лайнер Astoria Grande сьогодні пришвартувався в порту Батумі. Але обурення у грузинів викликало не це, а висловлювання окремих представників країни-агресорки про те, що "РФ звільнила Абхазію від грузинів".

Понад те, деякі туристи зізналися, що відвідували окуповану Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

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Журналісти відзначають, що цьому передували акції протесту в Тбілісі і в Батумі. Люди закликали не допускати "політику обрусіння" і згадували владі про ще недавню агресію росіян щодо Грузії.

У Тбілісі ж кілька громадських активістів на знак протесту спалили російський прапор біля будівлі парламенту.

Росія і Грузія - які відносини між країнами

Грузія, яка теж свого часу пережила війну з Росією, на початку повномасштабного вторгнення в Україну не робила різких зауважень щодо агресії Путіна і відмовилася підтримувати антиросійські санкції.

За численними свідченнями ЗМІ та експертів, Тбілісі може допомагати режиму Кремля обходити обмеження, зокрема й на імпорт товарів подвійного призначення. Хоча грузинська влада це гаряче заперечує.

Кризу у відносинах України і Грузії посилило і те, що країна фактично відкрила повітряний простір для росіян. Зближення Тбілісі та Москви дратує не тільки Київ, а й громадянське суспільство самої Грузії. Наприклад, на антиурядових протестах навесні 2023 року багато громадян носили українську символіку і співали український гімн.

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