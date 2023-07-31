Лайнер з пропагандистами РФ: в Грузії вибухнули протести, була затримана українка

Коли частина росіян намагалася покинути судно і сіла в автобус, учасники протесту закидали транспортний засіб пляшками і яйцями. Частину людей затримали.

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В Грузії вибухнули протести через прибуття російського лайнера/ колаж: Главред, фото: скрін з відео "Ехо Кавказу"

У грузинському Батумі відбуваються акції протесту проти круїзного лайнера з росіянами, який прибув туди вранці у понеділок, 31 липня. На борту судна перебувають, зокрема, низка відомих росіян, які активно підтримують розв’язану країною-агресоркою Росією повномасштабну війну проти України.

Під час акцій протесту, які розгорілися на фоні прибуття судна, правоохоронці затримали частину протестувальників. Серед затриманих є українка. Про це розповів один з лідерів грузинської опозиційної партії "Лело" Іраклій Купрадзе у Facebook.

Купрадзе повідомив, що в українки під час затримання забрали мобільний телефон і не дають їй нікому зателефонувати.

відео дня

Як повідомляє видання "Эхо Кавказа", частина росіян намагалася покинути судно. Але як тільки вони сіли в автобус, протестувальники закидали транспортний засіб пляшками та яйцями. Журналісти видання, які перебувають на місці події, зазначають, що більшість росіян все ще залишаються на борту круїзного лайнера.

У МВС Грузії раніше повідомляли, що грузинські правоохоронці затримали під час акції протесту загалом 23 людини.

Нагадаємо, через прибуття круїзного лайнера Astoria Grande в Батумі у понеділок, 31 липня, в батумський порт на акцію протесту прийшли студенти, опозиціонери та громадські активісти.

В Грузії вибухнули протести через прибуття російського лайнера/ скрін

Дивіться відео протестів в Батумі та затримання українки:

Хто перебуває на борту судна

Як відомо, на борту судна з-поміж інших росіян перебувають також низка відомих громадян країни-агресорки Росії, які активно підтримують війну РФ проти України. Так, на лайнері перебувають зірки телеканалу RU.TV, які підтримують повномасштабне вторгнення і виступають за криваву політику російського диктатора Володимира Путіна.

Також на борту присутній підсанкційний колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, який був учасником марафону "Zа Россию" на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і є прихильником незаконної анексії Криму та висування Путіна в президенти Росії у 2018 році.

Крім цього, на борту присутні російський музичний гурт "Тестостерон", який активно виступав перед пораненими російськими окупантами у госпіталях, та білорус Дмитрій Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року і підтримує агресивну політику Росії.

Круїзний лайнер Astoria Grande більше не заходитиме в Батумі

Як пише видання "Грузія Online" круїзний лайнер Astoria Grande прибрав Батумі зі списку своїх майбутніх маршрутів до кінця поточного року. При цьому зазначається, що з опису круїзу зникла також фраза "чарівних вражень".

"Враження встигли отримати російські туристи – пасажири двох круїзів. Обидва рейси пройшли на тлі акцій протесту. Згадка Батумі зараз залишається лише у головному слогані у шапці сайту. А в точках маршруту вказані лише порти турецького узбережжя – Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп, Трабзон, Орду, Ізмір, Кушадаси", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це вже вдруге круїзний лайнер Astoria Grande з росіянами на борту прибуває в порт Батумі та його зустрічають протестами. Попереднього разу 27 липня після того, як у місті відгриміли протести, понад 800 туристів, більшість з яких – росіяни, покинули порт Батумі.

Раніше повідомлялося, що Грузія, яка теж свого часу пережила війну з Росією, на початку повномасштабного вторгнення в Україну не робила різких зауважень щодо агресії Путіна і відмовилася підтримувати антиросійські санкції.

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