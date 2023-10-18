Операція Ізраїлю під прикриттям США: Жданов назвав сценарій ліквідації ХАМАС

Успіх операції Ізраїлю у війні з терористами ХАМАС стане уроком для угруповань "Хезболла" і "Ісламський джихад", вважає військовий експерт Олег Жданов.

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Ізраїль має реальну можливість покінчити з ХАМАС - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ізраїль має реальні шанси ліквідувати угруповання ХАМАС. ЦАХАЛ може провести операцію в Секторі Гази під повітряним прикриттям з боку США. Успіх Єрусалиму допоможе державі захиститися від "Хезболла" і "Ісламського джихаду". Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Ізраїль здатний кардинальним чином вирішити питання з ХАМАС. Успішна військова операція щодо зачистки Сектора Гази продемонструє іншим бойовикам силу ЦАХАЛ.

"Ні, чому ж, це абсолютно реалістичний сценарій. Не знаю, як до цього готуються в ізраїльському уряді, але ізраїльські військові заявляють про готовність провести силову операцію і зачистити сектор Гази, щоб кардинально вирішити питання з ХАМАС. Якщо так буде, це стане прологом до того, що Ізраїль зможе себе захистити. І тоді і Хезболла, і Ісламський джихад замисляться, чи варто їм зв'язуватися з Ізраїлем", - зазначив Жданов.

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За його словами, шанси на успішну операцію в Ізраїлю дійсно є. ЦАХАЛ під час наземної операції з повітря можуть прикрити ВПС США, і такий крок стане дуже вагомою підтримкою.

"Ізраїль має шанс покінчити з ХАМАС. Це можна зробити, припустимо, під прикриттям тих самих США. Штати теж готуються до такого сценарію – вже дві авіаційно-ударні групи на чолі з авіаносцями йдуть до берегів Ізраїлю. А дві ударні авіаційні групи можуть дати суттєві гарантії недоторканності Ізраїлю, оскільки їх вогнева міць дуже велика.", - підкреслив Олег Жданов.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Бойовики з території Сектора Гази завдали масованих ударів по країні з суші, моря і повітря. Ізраїль провів мобілізацію і оголосив про стан війни. Бойові дії тривають.

Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну країни проти бойовиків ХАМАС. За даними ЗМІ, Тегеран на тлі повідомлень про те, що Єрусалим має намір провести наземну операцію в Газі, повідомив про намір втрутитися в конфлікт у разі його ескалації.

У The New York Time написали, що Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази через "хмарність". За даними журналістів, операцію перенесли через погодні умови, які не дозволяють ЦАХАЛ вести ефективне прикриття сухопутних військ із повітря.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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