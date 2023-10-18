Президент США Байден прилетів до Ізраїлю

Під час візиту в Тель-Авів президент США повинен провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

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Джо Байден прилетів до Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю в середу, 18 жовтня. Його літак приземлився в Тель-Авіві. Главу Білого дому особисто зустрів прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху.

Раніше в Білому домі повідомили, що Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку та провести консультації щодо наступних кроків.

Під час візиту в Тель-Авів президент США повинен провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

У нього також був запланований візит до Йорданії, але ця зустріч з арабськими лідерами була скасована, коли він залишав Вашингтон.

Дивіться відео - Джо Байден прилетів 18 жовтня до Ізраїлю:

Зазначимо, візит Байдена відбувається на тлі занепокоєння через конфлікт між сектором Гази та Ізраїлем.

17 жовтня було завдано ракетний удар по баптистській лікарні аль-Ахлі Арабв у секторі Гази. МОЗ Палестини заявив про сотні загиблих і звинуватив в атаці Ізраїль.

Сам Тель-Авів це спростовує. ЦАХАЛ зробив заяву, що не нападає на лікарні, але розслідує інцидент.

ВООЗ підтверджує, що у лікарні було пацієнтів і медпрацівників. Організація засудила удар та вимагає негайного захисту цивільного населення сектора Гази.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися із сектора Гази.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

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