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"Ми завжди будемо на боці України": Зеленський провів перші переговори з новим прем'єром Британії

25 жовтня 2022, 23:49

Президент уточнив, що домовився "написати нову главу українсько-британських відносин" з Сунаком.

Володимир Зеленський, Ріші Сунак
Володимир Зеленський, Ріші Сунак / twitter.com/RishiSunak, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час розмови з Ріші Сунаком його запросили в Україну.

"Говорив з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство в захисті демократії і свободи і далі будуть тільки посилюватися. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що Україна і Британія досягли кращих відносин станом на даний момент, але все одно є потенціал для того, щоб посилювати співпрацю.

Окремо президент уточнив, що домовився "написати нову главу українсько-британських відносин" з Сунаком.

"Однак сюжет незмінний - повна підтримка перед обличчям російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем'єр-міністра відбувся саме в Україні. І завжди вдячний народу Великобританії за підтримку", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський

Що говорить Сунак

"Мав честь поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. І він, і український народ можуть розраховувати на постійну солідарність і підтримку Великобританії. Ми завжди будемо на боці України", - написав Сунак у соцмережі.

Ріші Сунак

Що відомо про Ріші Сунака

Сунак став першим прем'єр-міністром Великобританії з південноазіатським корінням. Його батьки - індіанці, які працювали в галузі медицини та фармації, емігрували до Британії зі Східної Африки в 1960-х.

У 2015 році він був обраний до Палати громад. В уряді Джонсона він обіймав посаду головного секретаря казначейства Великобританії, а в лютому 2020 року очолив це міністерство.

Однак у 2022 році Ріші Сунак один із перших подав у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Сунак засуджує політику російського диктатора Володимира Путіна і його варварську війну проти України. Раніше він закликав не пускати Путіна на саміт G20. Також Сунак заявляв, що в разі призначення його на посаду прем'єр-міністра його першою поїздкою буде поїздка до Києва. Він заявляв, що після обрання його на цю посаду підтримка Британією України не зменшиться.

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

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