Байден обмовився і допустив відправку військових США в Україну та пояснив, чому сам не може поїхати

Джо Байден приїхав з візитом до Польщі / Фото Reuters

Президент США Джо Байден, який 25 березня прибув з дводенним візитом до Польщі, заявив, що розчарований тим, що не може відвідати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Глава Білого дому зазначив, що приїхав до Польщі, щоби на влсані очі побачити гуманітарну кризу.

"І, чесно кажучи, частково розчарований тим, що не можу побачити її своїми очима, як в інших місцях. Мені не дозволять", - цитує Байдена CNN.

Байден також відзначив мужність українців.

"Подивіться, як вони борються... Жінки, молоді люди стоять, чорт візьми, перед танком, просто кажуть: "Я не піду. Я захищаю свою землю". Вони неймовірні", - зазначив сказав глава Білого дому.

При цьому Байден допустив дивне застереження. Виступаючи перед військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії в місті Жешув, розташованому неподалік польсько-українського кордону, і говорячи про українців, президент США сказав: "Ви самі побачите, коли опинитеся там".

Незабаром після цього представник Білого дому прокоментував слова Байдена.

"Президент ясно дав зрозуміти, що ми не будемо відправляти військових США в Україну, наша позиція не змінилася", - повідомили у Вашингтоні.

Раніше Білий дім неодноразово виключав можливість відправки американських військових на територію України.

Зазначимо, 26 березня президент США Джо Байден у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

Як розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, президент виступить зі "значною промовою" щодо України. Очікується, що він висловить підтримку у відбитті агресії РФ.

"Він (Байден, - ред.) виступить з важливим зверненням, в якому говоритиме про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що конфлікт в Україні означає Для світу і чому так важливо, щоби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії. Він також розповість про історичний контекст цього конфлікту і про те, як він буде розвиватися. Тож, це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу", - сказав Салліван.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії. За його словами, зараз проти Росії діють найважчі у світовій історії караючі санкції. При цьому будуть запроваджуватися нові.

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