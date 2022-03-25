Проти Росії діють найважчі в світі караючі санкції - Байден

Байден і Путін / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що проти Росії зараз діють найважчі у світовій історії караючі санкції. При цьому слідом за ними будуть запроваджуватися нові.

Про це сказав Байден під час візиту до польського міста Жешув.

"Я думаю, для багатьох було сюрпризом, як ми виступили разом. Це найважчі у світовій історії караючі санкції. І за ними підуть нові", - сказав Байден.

Президент США Джо Байден назвав українців неймовірними. Він захоплено відгукнувся про мужність простих громадян та їх сміливість у боротьбі з російськими окупантами.

"В українського народу міцний хребет. У них багато сміливості. Подивіться, як вони активізуються. Жінки, молоді люди стоять перед проклятим танком і просто кажуть: "Я не відступлю. Я буду стояти на своєму". Вони неймовірні!",- захоплено висловився Байден про українців.

Візит Байдена до Польщі

Нагадаємо, 25 березня Джо Байден прибув до Польщі і вже зустрівся з військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії в Ряшеві, а пізніше проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Примітно, що їх зустріч пройде всього в 100 км від кордону з Україною.

читайте такожДопомога Росії для обходу санкцій: у Байдена попередили Китай та інші країни

Нагадаємо, колишній командувач Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Уеслі Кларк раніше не виключив, що глава РФ Володимир Путін може наказати військовому командуванню завдати ядерного удару по території Польщі.

За його словами, росіяни в рамках навчань вже працювали над сценарієм, згідно з яким Росія програє державі, яка підтримує Альянс. У такому випадку росіяни нібито повинні використовувати тактичну ядерну зброю.

Читайте також: