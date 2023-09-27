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Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

Яна Ставська
27 вересня 2023, 20:32 оновлено 27 вересня, 20:39
С-300, які Болгарія поставить Україні, становлять від 3 до 5% від наявної у Болгарії кількості ракет.
Болгарія, з-300
Рішення для болгарської влади далося важко / Колаж Главреда. Фото: Pixabay, sofiaglobe.com

Парламент Болгарії 27 вересня за зачиненими дверима проголосував за поставку для ЗСУ непридатних до експлуатації ракет С-300. Очікується, що Україна відремонтує ці ракети і буде використовувати під час бойових дій проти російських окупантів.

Як пише The Sofia Globe, дебати тривали понад три години - все почалося з відкритого засідання, а потім перейшло в обговорення з військовими "за зачиненими дверима". Про результати голосування, оскільки вони не були потім оголошені, журналістам довелося перепитувати у депутатів.

Видання зазначає, що ЗМІ неясно, чому голосування взагалі проходило в закритому режимі.

відео дня

Вказане рішення Софії передбачає поставку тільки непридатних ракет до С-300, а не ракетних систем. Також в передачу для України увійдуть патрони калібру 5,45 мм із запасів МВС Болгарії.

Військові в ході відкритої частини засідання підкреслювали, що кількість ракет, переданих Україні, "мінімальна" і жодним чином не підірве боєздатність ЗС Болгарії. Разом з тим, Софія зосередиться на придбанні нових ЗРК.

Болгарія та Україна

Напередодні з'явилася інформація про наміри Софії передати Києву несправні ракети до С-300.

Рішення для болгарської влади далося важко, оскільки в парламенті країни досі багато представників місцевих проросійських сил.

Саме проросійські політсили гальмували виділення Болгарією військової допомоги Україні. Цим пояснюються і вельми прохолодні відносини двох країн. Від Софії також звучали заклики до України щодо "мирних переговорів" з натяком на "компроміси" з РФ.

Не так давно український президент Володимир Зеленський був змушений "на пальцях" роз'яснювати владі Болгарії, чому Київ потребує зброї.

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війна в Україні Болгария С-300 військова допомога війна Росії та України
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