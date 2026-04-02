"Ми на межі": генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході

Антоніу Гутерріш зазначив, що наслідки блокування Ормузької протоки вже відчуває весь світ, а особливо бідні країни.

https://glavred.net/world/my-na-grani-gensek-oon-predupredil-o-rasshirenii-voyny-na-blizhnem-vostoke-10753913.html Посилання скопійоване

Антоніу Гутерріш озвучив тривожне попередження

Військовий конфлікт на Близькому Сході може перерости у ще більш масштабну війну, наслідки якої будуть драматичними для всієї планети. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час прес-конференції.

"Криза на Близькому Сході триває вже другий місяць. З кожним днем, поки триває ця війна, людські страждання посилюються... І зростають небезпеки для нашого світу. Ми стоїмо на межі ширшої війни, яка охопить весь Близький Схід і матиме драматичні наслідки для всього світу", – заявив він. відео дня

Гутерріш зазначив, що наслідки перекриття Ормузької протоки і так вже відчуває весь світ, а особливо бідні країни.

"Якщо барабани війни будуть бити далі, ескалація тільки поглибить все це. Суперечки мають вирішуватися мирним шляхом. Суверенітет і територіальна цілісність усіх держав-членів мають поважатися. Для США та Ізраїлю давно настав час зупинити війну, яка завдає величезних людських страждань і вже має руйнівні економічні наслідки. Ірану – припинити удари по своїх сусідах", – підкреслив генсек ООН.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Як довго триватиме війна з Іраном – думка експерта Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів говорив, що війна в Ірані може тривати роками, навіть десятиліттями. Але ключове питання – наскільки вона буде глобальною. На його думку, глобальна фаза може тривати не довше одного-трьох місяців. Він також не виключив, що навіть протягом місяця вона завершиться на глобальному рівні, але локальні протистояння можуть зберігатися.

Операція США в Ірані — що відомо

Як повідомляв Главред, за даними джерел, президент США Дональд Трамп допускає завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки.

28 березня повідомлялося, що Іран завдав ракетного удару по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії, в результаті чого постраждали 12 американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у важкому стані.

1 квітня Трамп заявив, що війна США проти Ірану триватиме ще два-три тижні. Сполученим Штатам уже вдалося змінити владу в країні, а також Тегеран не матиме ядерної зброї.

Про особу: Антоніу Гутерріш Антоніу Гутерріш — 9-й генеральний секретар ООН (з 1 січня 2017 року), 18 червня 2021 року перепризначений на другий термін. У минулому — португальський політик-соціаліст, прем'єр-міністр Португалії (з 28 жовтня 1995 року по 6 квітня 2002 року), Верховний комісар ООН у справах біженців (2005—2015 роки), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред