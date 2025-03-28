"Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

Диктатор укотре сказав, що "цивільні органи влади в Україні не є законними".

https://glavred.net/world/my-ih-dobem-putin-predlozhil-vvesti-vneshnee-upravlenie-v-ukraine-10651106.html Посилання скопійоване

Путін запропонував ввести зовнішнє управління в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Путін:

Зовнішнє управління в Україні потрібне для проведення виборів

РФ готова працювати і з Європою, але вони "намагаються водити за ніс"

Російський президент Володимир Путін запропонував ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Про це він сказав у четвер, 27 березня, під час спілкування з моряками підводного крейсера Архангельськ, пишуть російські ЗМІ.

За словами Путіна, тимчасове управління в Україні дало б змогу провести демократичні вибори і привести до влади "дієздатний уряд".

відео дня

"У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість введення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори", - заявив Путін.

Нібито з таким новим урядом можна починати мирні переговори і підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними", вважає Путін.

Крім того, він згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати щодо "українського врегулювання". Також Росія нібито готова працювати і з Європою, але вони "намагаються водити за ніс".

Водночас в Україні Путін назвав проблемою "Азов", який, нібито "набуває фактичної влади".

Путін також висловив думку, що Росія "наполегливо і впевнено рухається до досягнення всіх цілей", заявлених на початку російського вторгнення в Україну, а Збройні сили РФ "доб'ють українські війська".

"Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо", - сказав Путін, хоча в тому ж виступі сказав і про готовність Москви до мирного врегулювання.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України. Келлог вважає, що питання з тимчасово окупованими територіями є досить складним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав відверту відповідь, чому Україна погодилася на припинення вогню. Російська пропаганда намагалася всіх переконати, нібито це Україна не хоче миру.

Також раніше повідомлялося, що РФ може вдарити по одному з українських міст - у ЦПД попередили про провокацію. Росія хоче перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред