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Блінкен назвав тактику Росії для нападу на Україну

7 січня 2022, 22:42

За його словами, Москва може виправдати нову агресію щодо України.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України.

Як він заявив на брифінгу, Москва може виправдати нову агресію щодо України.

"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію або інцидент, а потім спробує використовувати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну - ред.) в надії на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут був підступ, буде вже пізно", - сказав Блінкен.

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Зазначимо, 7 січня Україна і США обговорили російську агресію.

"Я ще раз підтвердив непохитну підтримку України під час сьогоднішньої розмови з Міністром закордонних справ Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО і партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії", - заявив держсекретар США на сторінці в Twitter.

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Крім того, 7 січня НАТО провело закрите засідання на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу, щоб підготуватися до запланованих на наступний тиждень переговорів з Росією. Під час зустрічі вони підтвердили свою єдність у відповідь на російську агресію проти України.

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