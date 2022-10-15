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"Ми хочемо, щоби нас поважали": президент Таджикистану публічно "наїхав" на Путіна

15 жовтня 2022, 11:04

Емомалі Рахмон нагадав російському диктатору, що в СРСР також не було уваги до малих республік, тому не варто повторювати помилки комуністичного режиму.

Емомалі Рахмон, Володимир Путін
Емомалі Рахмон висловив претензії Володимиру Путіну / скріншот

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон відкрито висловив претензії до російського диктатора Володимира Путіна і закликав його не вести політику щодо країн Центральної Азії як у колишньому Радянському союзі.

Зокрема, 14 жовтня на саміті "Центральна Азія - Росія", який проходить в Астані, Рахмон висловив своє невдоволення недостатньо поважним ставленням влади РФ до Таджикистану, передає Inform Buro.

"Чому на якийсь нещасний форум в Таджикистані ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер... Ми хочемо, щоб нас поважали. Де ми щось порушили? Десь не так привіталися?" - сказав Путіну Рахмон.

Президент Таджикистану порівняв нинішнє ставлення Кремля до держав Центральної Азії з ситуацією в Радянському Союзі та попросив Путіна не повторювати помилок комуністичного режиму.

"Ми були свідками з вами розвалу Радянського Союзу. Як і зараз, ми були свідками того, що не було уваги малим республікам, малим народам. Не враховувалися традиції, звичаї. Не надавали підтримки розвитку", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган принизив російського диктатора Володимира Путіна. Перед офіційною зустріччю турецький президент підійшов трохи пізніше, змусивши свого російського колегу нервово переминатися з ноги на ногу в очікуванні. Зустріч Ердогана і Путіна відбулася в четвер, 13 жовтня, на полях саміту "наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії".

Під час зустрічі з російським диктатором Путіним на саміті в Казахстані президент Туреччини Ердоган закликав "припинити кровопролиття в Україні". Ердоган зазначив, що це питання є пріоритетним. Також відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч.

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