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Путін домагається перемир'я для підготовки нового наступу: ЗМІ назвали терміни

14 жовтня 2022, 15:59

Російська влада розробила новий "тактичний варіант" по Україні, повідомили джерела в Кремлі.

Путін, війна
Володимир Путін планує новий наступ на Україну/ Колаж УНІАН, Reuters

Володимир Путін просуває ідею переговорів для нібито досягненні перемир'я. Однак справжня його мета - підготовка нового наступу на Україну.

Господар Кремля хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями на Донбасі, і "взагалі не хоче обговорювати Крим", пише Meduza з посиланням на дані високопоставлених джерел в РФ.

Після ракетних терактів в Україні і відмови президента Володимира Зеленського від переговорів з путінським режимом, Кремль виношує ідею "домовленостей" між російськими та українськими військовими про припинення вогню — без залучення перших осіб обох держав.

"Російська влада розробила новий "тактичний варіант". Він передбачає не укладення повноцінного мирного договору, а введення тимчасового режиму припинення вогню", - пише видання.

За словами джерел близьких до Кремля, ймовірно, заради цього договору російська влада готова відвести війська як мінімум з частини зайнятої території Херсонської області.

"Зараз утримати Херсон дуже складно, а вихід військ з області можна зробити жестом доброї волі і кроком назустріч Україні", - говорять джерела в Кремлі.

Відзначається, що Кремль намагається "вплинути на західних лідерів" і президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб ті "переконали" Україну повернутися до переговорів з Росією, шантажуючи новими жертвами серед мирного населення.

У той же час джерела видання підкреслили, що Путін не збирається відмовлятися від продовження війни – а можливий режим припинення вогню сподівається використовувати для підготовки до нового наступу.

За планом Кремля, пояснили джерела, "новий повномасштабний наступ" може початися приблизно у лютому-березні 2023 року".

Разом з тим в Офісі президента України повторили позицію Володимира Зеленського і запропонували росіянам: "Зносіть вашого Путіна неадекватного".

Джерело підкреслило, що Україна давно не довіряє заявам і "жестам доброї волі" з боку Росії. На його думку, поки не будуть деокуповані українські території, "ніякого припинення вогню не буде".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

Читайте ще:

Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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