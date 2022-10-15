Путіна вб'ють: експерт розповів про наслідки ядерного удару для господаря Кремля

Застосування ядерної зброї може закінчиться для Путіна дуже погано / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Якщо країна-агресорка Росія зважиться на застосування ядерної зброї, Захід відповість конвенційною, але сучасною зброєю. Крім того, на кремлівського диктатора Володимира Путіна чекає ліквідація. Таку думку озвучив політичний експерт Дмитро Васильєв.

За його словами, реакція на можливий ядерний удар Росії по Україні буде абсолютно нищівною для Росії. Про це сказав весь західний світ, передає ТСН.

"Це не буде ядерна зброя. Про це сказали європейці, про це сказали США. Але ці конвенційні новітні види озброєння, які є у країн НАТО, в США, в країнах Європи, знищать російську армію на українській території, знищать Чорноморський флот", – сказав експерт.

"Ну, і за інформацією від різних інсайдерів і експертів, Путіну донесли, що він під контролем, будуть знати, де він знаходиться. І там, де він буде знаходитися, туди теж "прилетить", — додав Васильєв.

Він також звернув увагу, що весь західний світ ще більше згуртувався навколо України та навколо необхідної їй допомоги.

"Більше того, якщо ми подивимося на східний світ, який Путін і офіційна РФ вважає своїми партнерами, всі ми бачили обвинувальні заяви від Китаю та Індії. Вони також звинувачують Кремль", - додав політичний експерт.

Загроза ядерного удару РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл. Таке рішення російський диктатор ухвалыв після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

Пізніше президент США Джо Байден знову оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок. Але Байден попередив, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій на випадок застосування Путіним ядерної зброї.

Представник НАТО анонімно розповів виданню Reuters, що якщо країна-агресорка Росія піде на застосування ядерної зброї проти України, ситуація призведе до "фізичної відповіді" з боку союзників Києва і, можливо, всього Північноатлантичного альянсу.

Інші новини: