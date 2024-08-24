Допомога і розширення операції ЗСУ в Курській області: ЗМІ дізналися про плани США

У Пентагоні поцікавилися, які ресурси потрібні Україні для подальшого просування в Курській області, пишуть журналісти видання The Washington Post.

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У Байдена думають над тим, як допомогти Україні з операцією в Курській області - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада

Білий дім вивчає можливість допомагати українській армії утримувати або розширювати операцію в Курській області. У Києва може бути свій план, який не обговорюється з Вашинтоном.

Як повідомляє The Washington Post, у Пентагоні вже поцікавилися, що потрібно Україні для розвитку успіху в Курській області. Але рішення про матеріальну підтримку не було.

Зокрема, адміністрація Байдена дискутує, чи потрібно вносити зміни в пакети допомоги, які надсилають Україні кожні два тижні, чи додавати бронетехніку, чи прискорювати постачання боєприпасів та іншого обладнання.

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Журналісти акцентували увагу на тому, що Білий дім не має уявлень про цілі України в підконтрольних районах Курської області. Штати не знають, чи збираються українці утримувати або розширювати плацдарм.

"Можливо, у них (України) є план, але вони не діляться ним із нами", - каже американський чиновник.

При цьому деякі представники президентської адміністрації захопилися операцією ЗСУ в Курській області.

Військова операція ЗСУ в Курській області - головні новини:

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком", припустили аналітики американського Інституту вивчення війни. Окупанти готові припинити наступ на півночі Харківської області.

Україна Курською операцією здатна змінити хід війни, написали журналісти CNN. Вони підкреслили, що ЗСУ довели свою здатність битися і перемагати.

Путін вигадав "виверт" щодо Курської області, написали в The Wall Street Journal. Путін робить вигляд, що нічого не відбувається, а російський народ заспокоюють пропагандисти.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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