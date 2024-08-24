У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

Розпад агресорки Російської Федерації відбудеться абсолютно несподівано для всіх, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Розпад імперії станеться несподівано - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Багатьом країна-агресор Росія здається стійкою і далекою від розпаду, проте її розвал відбудеться вже в осяжному майбутньому. Ключовим фактором таких подій стане війна проти України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що розпад СРСР дав декілька уроків щодо того, як розвалиться Росія.

"Перший: розпад імперії відбудеться несподівано для зовнішніх спостерігачів, обдурених заспокійливим і навіть бравурним тоном державної пропаганди. Другий: не буде однієї події, яка прикінчить імперію. Вона буде стікати кров'ю від тисячі порізів, хворіти і гнити зсередини, поки від її тіла не почнуть відвалюватися частини", - вважає чиновник. відео дня

За словами радника глави ОП, головним чинником таких подій стане війна.

"Упродовж усієї історії [Україна] - багата на ресурси й таланти, незручна, непокірна до анархічності й завжди готова до системного опору. І знову, як за часів Русі, регіональна супердержава, абсолютно суб'єктна, дипломатично і військово потужна", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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