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У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

Андрій Ганчук
24 серпня 2024, 17:05
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Розпад агресорки Російської Федерації відбудеться абсолютно несподівано для всіх, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк, Росія
Розпад імперії станеться несподівано - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Багатьом країна-агресор Росія здається стійкою і далекою від розпаду, проте її розвал відбудеться вже в осяжному майбутньому. Ключовим фактором таких подій стане війна проти України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що розпад СРСР дав декілька уроків щодо того, як розвалиться Росія.

"Перший: розпад імперії відбудеться несподівано для зовнішніх спостерігачів, обдурених заспокійливим і навіть бравурним тоном державної пропаганди. Другий: не буде однієї події, яка прикінчить імперію. Вона буде стікати кров'ю від тисячі порізів, хворіти і гнити зсередини, поки від її тіла не почнуть відвалюватися частини", - вважає чиновник.

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За словами радника глави ОП, головним чинником таких подій стане війна.

"Упродовж усієї історії [Україна] - багата на ресурси й таланти, незручна, непокірна до анархічності й завжди готова до системного опору. І знову, як за часів Русі, регіональна супердержава, абсолютно суб'єктна, дипломатично і військово потужна", - підкреслив Михайло Подоляк.

Розпад Росії - цікаві новини за темою:

Захід боїться, що в разі розпаду Росії почнеться неконтрольований ядерний конфлікт, вважає дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019 рр.), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021 рр.) Володимир Єльченко. Києву треба переконувати Захід, що нічого поганого не станеться.

Розпад Росії малоймовірний, вважає військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник. За його словами, у російському керівництві немає впливових фігур проти війни та опозиції, тому складно щось змінити.

Розпад Росії Штатам не потрібен, сказав політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов. Він уточнив, що американці не хотіли розвалу РФ і в 1991 році.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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Михайло Подоляк війна Росії та України розпад Росії
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