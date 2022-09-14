"Ми повинні запитати людей": у Грузії заговорили про можливість відкриття "другого фронту" проти РФ

У Грузії заявили про можливість відкрити "другий фронт" проти Росії / Супутник.Грузія

В Грузії заговорили про можливе відкриття "другого фронту" проти Росії. Однак прийняти рішення можуть зобов'язати народ. Про це заявив глава правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Кобахідзе.

Він говорить про можливе проведення референдуму, на якому громадяни країни зможуть підтримати оголошення війни Росії або виступити проти цього.

"Це їхня позиція, і я повторю ще раз: ми повинні запитати людей, хочуть вони другий фронт в Грузії чи ні. Якщо люди хочуть, ми можемо пізніше разом обговорити це питання. Якщо ні, то ми повинні зробити інший вибір і дотримуватися вже прийнятого рішення", — заявив Кобахідзе.

Видео дня

Він також пообіцяв, що влада "діятиме так, як скаже народ".

Загроза Грузії з боку РФ

Нагадаємо, експерти та історики вважають, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія може також почати війну проти Грузії та Казахстану. Більше того, так звані політичні еліти РФ вже натякають на розширення масштабів агресії та мріють про "відновлення" СРСР.

Як повідомляв Главред, на початку серпня колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян та заявив про відтворення СРСР. Також, за його версією, Казахстан - "штучна держава", а Грузії "не існувало".

12 серпня Telegram-канал Генерал СВР писав, що президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію та Казахстан.

Інші новини: