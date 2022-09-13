У Грузії пасажири вигнали з маршрутки нахабних росіян за вигуки 'Слава Росії'

Грузини не витримали нахабства сім’ї з РФ, і в громадському транспорті розгорівся скандал.
У Грузії пасажири маршрутки посварилися з сім’єю росіян через те, що ті вигукували "Слава Росії". Після словесної перепалки росіяни були змушені вийти з громадського транспорту.
Грузини вслід відправили сім’ю за маршрутом "російського корабля". Відповідне відео з’явилося у грузинських пабліках.
Інцидент стався у міжміській маршрутці. На відео не видно, як саме розгорівся конфлікт – ролик почали записувати уже в його розпал. Проте зі слів грузинів на задньому фоні можна дійти висновку, що пасажирів маршрутки обурило те, що росіяни привселюдно викрикували "Слава Росії".
Для сім’ї почали робити зауваження, чому ж вони живуть в Грузії, якщо так люблять свою Росію. Проте росіяни почали доводити свою точку зору і розповідати про "право висловлення своєї думки".
Пасажирів транспортного засобу роздратувала поведінка сім’ї з РФ, і вони почали відповідати їм, що вся Європа вважає росіян окупантами і що вони ніде не потрібні.
У висновку росіяни були змушені вийти з маршрутки.
"Окупанти прокляті. Ніде ви непотрібні, ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії… Слава Україні! Героям слава! Прокляті руські", – кричали жінки услід сім’ї.
Раніше повідомлялося, що росіянка обурилася і влаштувала істерику на камеру через те, що їй та її рідним відмовилися давати візу в Німеччину. Громадянка країни-агресорки РФ намагалася отримати візи для усієї сім’ї начебто для поїздки у гості до мами. Проте у консульстві засумнівалися у цьому.
Нагадаємо, раніше росіянка поскаржилася, що в Казахстані негативно відреагували на знак Z, зображений на її автомобілі. Вона показала на відео автобус, водій якого сказав їй "забиратися".
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