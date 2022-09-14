РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках Миколаєва: є загиблі та поранені

РФ обстріляла Миколаїв ракетами/Facebook / Dsnsmykol

Миколаїв у ніч на середу, 14 вересня, піддався масованому рактеному обстрілу російських окупантів, в результаті є жертви.

Через нічні обстріли Миколаєва загинули дві людини, троє - отримали поранення, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Вона нагадала, що сьогодні вночі були нанесені ракетні удари по різних районах Миколаєва.

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За словами голови облради, пошкоджені і частково зруйновані житлові багатоповерхівки, офісний центр, школа в центрі міста та інші будівлі.

"Жодне з місць попадання ракет не має відношення до військових об'єктів і там навіть поблизу їх немає. На зараз вже відомо про двох загиблих і трьох поранених в результаті нічного обстрілу міста", - зазначила Замазєєва.

Вона також уточнила, що під удари потрапили населені пункти Баштанского району.

Зокрема, обстріли зафіксовані на території Широківської та Березнегуватської громад, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі.

/ Facebook/DSNSMYKOL

"Всього за станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 708 громадян, постраждалих від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 92 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, раніше у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття. Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9" прильотів " окупантів.

Під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва.

Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві були чутні звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів з-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

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