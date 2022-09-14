РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках Миколаєва: є загиблі та поранені

Вночі були нанесені ракетні удари по різних районах Миколаєва.
Миколаїв у ніч на середу, 14 вересня, піддався масованому рактеному обстрілу російських окупантів, в результаті є жертви.
Через нічні обстріли Миколаєва загинули дві людини, троє - отримали поранення, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Вона нагадала, що сьогодні вночі були нанесені ракетні удари по різних районах Миколаєва.
За словами голови облради, пошкоджені і частково зруйновані житлові багатоповерхівки, офісний центр, школа в центрі міста та інші будівлі.
"Жодне з місць попадання ракет не має відношення до військових об'єктів і там навіть поблизу їх немає. На зараз вже відомо про двох загиблих і трьох поранених в результаті нічного обстрілу міста", - зазначила Замазєєва.
Вона також уточнила, що під удари потрапили населені пункти Баштанского району.
Зокрема, обстріли зафіксовані на території Широківської та Березнегуватської громад, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі.
"Всього за станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 708 громадян, постраждалих від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 92 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.
Обстріли Миколаєва
Нагадаємо, раніше у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття. Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.
Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9" прильотів " окупантів.
Під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва.
Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві були чутні звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.
Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів з-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.
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