Чому Захід насправді затягує із літаками для України: Резніков розкрив істинну причину

Глава Міноборони підкреслив, що Україна обов'язково отримає винищувачі, оскільки "все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра".

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Резніков розкрив істинну причину, чому захід затягує з винищувачами / Вікіпедія, УНІАН

Захід продовжує затягувати з постачанням Україні потужних літаків, що значно ускладнює оборонні можливості нашої країни. Уся справа в тому, що українські партнери усвідомлюють, що передача літаків вимагає часу для їх підготовки та тренування пілотів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку під час телемарафону.

Так, у відповідь на запитання, чому ж таки партнери зволікають з постачанням літаків в Україну, Резніков відповів, що прийнявши рішення дати бойові літаки, потрібно буде дати час на їх підготовку, перевірку технічного стану, а також навчання українських пілотів.

Водночас глава Міноборони підкреслив, що Україна обов'язково отримає винищувачі, оскільки "все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра".

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"Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно", - заявив Резніков.

Міністр зауважив, що літаки – це дуже недешева історія. За його словами, це найдорожча історія. А Захід хоче свідомо та відповідально дійти до фінішу цього марафону, а саме – до перемоги України.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, коли Україні передадуть винищувачі:

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