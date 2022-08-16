Можна порахувати на пальцях: сумний Шойгу назвав "дружні країни" РФ

У список потрапили менше десятка держав, які РФ вважає "дружніми".
Росія опинилася практично в ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну. Світові лідери засудили знищення українського народу і ввели жорсткі санкції проти РФ. Однак "імперія" не залишає спроб знайти "друзів". Міністр оборони РФ Сергій Шойгу перерахував, які ж країни є "дружніми" для Росії.
Як виявилося, до списку потрапили менше десятка держав. Серед них:
- Бурунді,
- Гвінейська Республіка,
- Камерун,
- Малі,
- Судан,
- Уганда,
- Чад,
- Ефіопія,
- Південно-Африканська Республіка.
"Ми цінуємо вашу підтримку і маємо намір нарощувати співпрацю за взаємовигідними проектами", — написав Шойгу.
Слід зазначити, що у списку нема жодного світового лідера.
Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу спробував переконати світ у тому, що Росія нібито "не хотіла" застосовувати проти України хімічну зброю. Він стверджує, що Росія "знищила" її ще в 2017 році. При цьому він не залишив без уваги США і спробував виставити Штати в негативному світлі, стверджуючи, що хімічну зброю мають США.
Колишній головком сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс заявив, що РФ може використовувати хімічну зброю. У небезпеці можуть бути такі міста, як Київ, Львів чи Одеса.
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