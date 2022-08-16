Експерт пояснив, як Україна втримує війська РФ на морі за переваги агресора 8:1/ Reuters

Перевага російських сил над українськими на морі досить суттєва. Якщо порівнювати надводні сили, то окупанти домінують із співвідношенням сім-вісім до одного.

У Росії є багато авіації, ракетних систем і підводних човнів. Про це розповів експерт Центру оборонних стратегій Сергій Риженко під час українського телемарафону "Freedom" у вівторок, 16 серпня.

"Якщо порівнювати російські з нашими надводними силами, то вони домінують. У них паритет сім-вісім до одного. Бо у нас надводні сили, на жаль, слабкі. Проте ми можемо протидіяти. І якщо брати оцінку загалом сил, які протидіють Росії на морі, то тут вони все одно домінують, оскільки у них дуже велика кількість техніки. У них і авіація, і ракетні системи, і підводні човни. То тут ми програємо десь один до трьох-чотирьох", – зазначає Риженко.

Проте в України є можливість протистояти ворогу на морі, адже вона має протикорабельні ракети.

"Те, що у нас є наразі протикорабельні ракети, – це навіть у цих умовах дозволяє нам контролювати їх та тримати на відстані і за необхідності наносити удари", – каже експерт.

Росія все одно може стріляти по території України з моря, проте наявність у нашої держави протикорабельних ракет дозволяє тримати судна загарбників на такій відстані, з якої вони можуть випускати лише ракети типу "Калібр". А саме таких ракет у них вже залишилося мало. На те, що запаси вичерпуються, вказує також той факт, що зараз вони стріляють ними один-два рази на тиждень, а раніше робили це ледь не щодня.

При цьому іншим ракетами, крім "Калібру", російські загарбники зараз стріляти не можуть, адже для цього їхнім кораблям потрібно підійти ближче, де на них уже чекають протикорабельні ракети захисників України.

Вибухи у Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10:00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

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