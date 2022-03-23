"Москва горить": чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова

Чоловік кидав у стіну Кремля запальну суміш, і вона загоряється.
У центрі Москви невідомий чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова.
Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і запалювалася.
"Невстановлений зловмисник закидав стіну Кремля пляшками із запальною сумішшю. У мережі з'явилися відповідні кадри", - йдеться в повідомленні російських ЗМІ.
На даний момент відомо, що чоловік кинув у стіну близько трьох коктейлів Молотова.
Особа чоловіка встановлюється, полювання на нього оголосили російські правоохоронці.
На відео знятому з проїжджаючого авто, видно, що чоловік кидає в стіну запальну суміш, і вона загоряється.
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Автор: Маша Тупченко