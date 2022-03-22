Путін не прагне до завершення війни: США разом з Україною пообіцяли удар по Кремлю

Захід та Україна докладуть зусиль, щоб війна Путіна стала стратегічною поразкою Кремля - Держдеп / УНІАН

США продовжують працювати на полі дипломатії для підтримки зусиль з метою завершення війни Росії проти України. Перемовини вимагають сумлінного ставлення і виконання домовленостей, проте російський президент Путін не збирається припиняти напад. Штати разом з міжнародним співтовариством і Києвом працюватимуть, щоб війна, яку розв'язав Путін, стала стратегічною поразкою Кремля. Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс.

"Як ми робили з початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню і виведення російських військ з України", - цитує його Укрінформ.

Представник Держдепу зазначив, що дипломатія вимагає сумлінного ставлення і виконання досягнутих домовленостей, у той час, коли російський президент Путін не демонструє готовність припинити військову агресію проти України.

"Однак президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - сказав Прайс.

Також він додав, що незалежно від термінів завершення війни, Захід і Україна докладуть зусиль, щоб військові дії, розпочаті Путіним, стали довгостроковою стратегічною поразкою Москви.

"США, міжнародне співтовариство разом з партнерами в Україні будуть працювати над тим, щоб війна за вибором Путіна була довгостроковою стратегічною поразкою Кремля", - підкреслив Нед Прайс.

Нагадаємо, раніше представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американці не вводитимуть війська в Україну. Однак таке рішення можуть ухвалити окремі країни НАТО.